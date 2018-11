lluita institucional

La CUP Tarragona emplaça el govern de Ballesteros a apostar per la rehabilitació d’edificis per dignificar la ciutat

La Candidatura d’Unitat Popular exigeix a Ballesteros que, abans que acabi l’actual mandat, l’Ajuntament aposti “de manera clara” per la rehabilitació d’edificis “com a eina per dignificar tots els racons de la ciutat”.

La CUP afirma que “a gairebé tots els barris de Tarragona, cèntrics i perifèrics, hi ha edificis que presenten un estat més que deficient i la gent que hi viu no té diners per arreglar-los. És un imperatiu ètic que l’Ajuntament estigui al seu costat”. Denuncien que les ajudes són “insuficients, a banda que no es coneixen”, i proposen fer front comú per tal que s’incrementin i que, mentrestant, l’Ajuntament obri una línia paral·lela per complementar lesdestinades a la població amb menys recursos.

El conseller Milà, responsable d’Urbanisme, ratificava avui en un article d’opinió el que va assegurar en el passat plenari, que és que la Generalitat té previstos per a Tarragona, “si es calcula amb una regla de tres, uns 300.000 euros del total de 8 milions” en concepte de subvencions per a rehabilitació i “només se’n gasten 40.000 euros”. Milà va afirmar que només s’havien tramitat tres sol·licituds, malgrat que des de l’oficina d’SMHAUSA han donat la xifra de vint-i-quatre sol·licituds tramitades a consulta de la formació anticapitalista. La CUP, en el plenari esmentat, va formular un prec per garantir que la informació arribi a tota la població i asseguren que “la informació que proporciona a la seva web SMHAUSA és totalment deficient”. Afirmen que l’única informació que s’hi pot trobar és la relativa als Plans Integrals de Campclar i la Part Alta, que a més ja han finalitzat.

La portaveu de la formació independentista, Laia Estrada, considera que “en comptes de responsabilitzar els propietaris i administradors de finques del baix nombre de subvencions que se sol·liciten, tal com va fer el conseller Milà, el que cal és treballar perquè la informació arribi a tots els racons de la ciutat, i d’això no només n’és responsable la Generalitat sinó també l’Ajuntament”. Estrada afegeix que no és cert que “la Generalitat ho està fent correctament”, tal i com va afirmar el responsable d’urbanisme del PSC. El percentatge que se subvenciona a les ajudes per a rehabilitació d’edificis, tant pel que fa a l’accessibilitat, l’eficiència energètica com les façanes, se situa entre un 30% i un 50%. Això, segons la portaveu cupaire, “no permet que la població més empobrida pugui fer front als costos d’una rehabilitació, quan precisament és la que viu en habitatges que més la requereixen”.

Per la seva banda, el conseller cupaire Jaume López recorda que la rehabilitació d’edificis és fonamental perquè “no es tracta d’actuar davant els ensurts, com fa l’actual govern, sinó d’actuar en clau preventiva per evitar els esfondraments”. López afegeix que l’aposta per la rehabilitació, a més de ser imprescindible des de la vessant de la perillositat, també ho és “per la importància de dignificar la ciutat”.

Aquesta demanda s’emmarca tant en la campanya cupaire per garantir el que anomenen “dret a la ciutat” com en la lluita per garantir el dret a l’habitatge. En aquest sentit, convé recordar que la CUP ha reclamat des del principi del mandat que el govern de Ballesteros doni compliment al Pla Local de l’Habitatge i, per tant, aposti per la rehabilitació “com a principal eina per garantir el dret a l’habitatge”.