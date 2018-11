lluita institucional

La CUP Tarragona celebra que s’hagi resolt el problema pressupostari al departament de Cultura

En relació a les acusacions de la consellera Begoña Floria que recull avui la premsa local, la CUP vol deixar clar que en el comunicat que va emetre ahir en referència a la situació del departament de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona “en cap cas” qüestiona la professionalitat dels treballadors i treballadores del departament de Cultura, al contrari, sinó que denuncia “el que entenem que és un problema polític”, una situació que “es podria evitar amb més previsió enlloc de situar els treballadors i treballadores en posicions compromeses”.

La formació reivindica que no estem davant d’una filtració, sinó que van fer “una comunicació pública denunciant una decisió que és molt greu i exposa la plantilla a haver de fer coses que no han de fer, donant el suport documental en el qual ens basem”. “No entra dins la lògica de la CUP funcionar a base de filtracions per l’esquena”, insisteixen, i asseguren que “en tot moment hem anat de cara”.

La CUP afirma que se’ls ha fet arribar l’informe “de forma anònima”, amb la indicació que es podia fer pública la informació. “Si no ho haguéssim enviat als mitjans de comunicació, ho haguéssim fet públic igualment en el ple d’avui”, tal i com ja han fet els regidors cupaires en el punt del modificatiu de crèdit amb el qual s’ha donat 55.000€ a l’SCAN.

La motivació per fer-ho públic, expliquen, és que entenen que “és l’única manera de solucionar situacions greus i enquistades com és aquesta i d’evitar que es perpetuin dins l’Ajuntament”. Segons afirmen, la seva experiència a l’Ajuntament “ens demostra, malauradament, que només fent públiques aquest tipus de situacions el govern s’afanya a solucionar-les”. Afegeixen que celebren que “el finançament que l’informe reclamava, casualment, hagi arribat avui”.