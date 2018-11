lluita institucional

La CUP Sant Sadurní presenta una moció per a crear vies escolars segures a la vila

Davant de la necessitat de millorar la seguretat en la mobilitat dels menors en els seus recorreguts cap als centres educatius, la CUP Sant Sadurní presentarà en el ple de novembre una moció per a crear unes vies escolars que garanteixin trajectes que no suposin un risc per als infants. Els cupaires plantegen convocar de manera urgent a les associacions de pares i mares d’alumnes, representants dels centres escolars i a organitzacions d’estudiants per a consensuar de forma participativa les mesures i infraestructures necessàries per a crear i executar aquesta proposta en el vigent curs escolar.

La seguretat en la mobilitat: un fet que preocupa als pares i mares

Són moltes les variables que condicionen la circulació diària a Sant Sadurní. Les dificultats de circulació en els entorns dels centres escolars són causades pel gran nombre de pares i mares que acompanyen els infants amb el cotxe privat als centres. Això se li suma la circulació d’autobusos escolars, la coincidència d’horaris en una franja d’alta circulació. Una situació que, malgrat la gestió de la policia local, no acaba de ser òptima per a que els menors puguin arribar i marxar de les escoles amb unes condicions de seguretat correctes. Aquest fet fa que moltes famílies no vulguin que els seus fills i filles vagin sols a l’escola.

La CUP proposa la creació d’unes vies escolars com a resposta a la demanda de les famílies per a crear rutes segures. Per als cupaires aquesta mesura també sumaria esforços en l’afavoriment de la mobilitat sostenible i la reducció de la contaminació. A més la creació d’unes vies escolars segures promourà l’activitat física dels nens i nenes i garantirà l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. Unes condicions que afavoriran a que les famílies permetin als seus fills i filles anar sols a l’escola.