Lluita institucional

La CUP Sant Sadurní força a enderrocar a Agromillora els hivernacles que havia construït il·legalment

El ple municipal d’octubre ha estimat parcialment les al·legacions que la CUP va presentar al juliol on demanava a l’empresa Agromillora Ibèria, SLU, enderrocar els 8.000 metres quadrats d’hivernacles construïts il·legalment. Amb aquest fet, es posa fi a més de tres anys d’activitat fora de la llei. La nova addenda aprovada durant el ple, insta a l’empresa a fer-se càrrec dels costos de l’enderrocament (90.000€) i a pagar una multa de 150.000€. A més, afegeix contraprestacions si Agromillora incompleix el seu compromís de no marxar de Sant Sadurní ni fer fora a cap dels seus treballadors ens els propers set anys. Davant d’una situació que ha permès a l’empresa lucrar-se durant tres anys a través d’una il·legalitat, la CUP demana que si els beneficis obtinguts durant aquest temps per l’empresa, han estat superiors a la multa imposada, es pagui la diferència.

Uns hivernacles que ja haurien d’haver-se enderrocat fa mesos

El cas comença amb la construcció per part d’Agromillora d’uns hivernacles amb una extensió de 8.000 metres quadrats. Quan l’Ajuntament va ser conscient del cas va obrir dos expedients: un per protecció de la legalitat –la construcció era il·legal– i un altre de disciplina urbanística –no es complia el POUM ja que aquells terrenys no podien destinar-se a aquelles finalitats. L’expedient de protecció de la legalitat va concloure que calia restituir la legalitat vulnerada, a través de l’enderrocament de les obres construïdes il·legalment. Una segona resolució en segona instància va confirmar la sentència.

Malgrat que existia també una interlocutòria que, per dues vegades, obligava a l’enderrocament, l’Ajuntament i Agromillora van signar durant el 2016 un conveni que posposava el seu compliment durant 2 anys. Paral·lelament, l’Ajuntament va iniciar tràmits, a petició de l’empresa, per a modificar el POUM per a que es poguessin construir noves instal·lacions en uns terrenys adjacents a l’empresa –on ara mateix tampoc s’hi pot construir.

El passat març va finalitzar la pròrroga que es donava en aquest conveni. Tot i així, l’Ajuntament va aprovar en ple municipal –amb vots favorables de PdCAT, ERC, PSC i ICV, abstenció del PP i vots en contra de la CUP– mantenir els hivernacles fins que es concedís a l’empresa la modificació del POUM per a ampliar les seves instal·lacions. La CUP va considerar que aquesta nova addenda era un nou tracte de favor que permetia a l'empresa mantenir l'activitat econòmica en unes construccions il·legals mentre li fos necessari, ja que en el supòsit que se li acabi aprovant la modificació del POUM, podria traslladar aquesta activitat als nous hivernacles.

Al·legacions i possible via judicial

Davant d'això, la CUP va presentar les al·legacions pertinents plantejant també la possibilitat de posar en coneixement de fiscalia aquestes irregularitats. Finalment, en el ple del dimarts 30 d'octubre, els ple de l'Ajuntament va estimar parcialment les al·legacions de la CUP. Tot i així, els cupaires es reserven el dret d'estudiar el conveni que s'ha mantingut amb una nova addenda i insta a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia a iniciar els procediments corresponents per exigir a l'empresa la contraprestació econòmica equivalent als beneficis obtinguts durant aquests anys d'activitat en els esmentats hivernacles i que podrien suposar una quantitat superior a la multa que haurà d'acabar pagant Agromillora.