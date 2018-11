Infraestructures

La CUP Reus defensa la gratuïtat de l’aparcament a l’Hospital Sant Joan

«La CUP apostem per la gratuïtat i per la gestió pública de tots els recursos i serveis que ofereix el municipi». Així ha respòs la formació a l’anunci de la reforma de l’aparcament de l’Hospital Sant Joan de Reus, que es va produir ahir després del consell d’administració de Reus Serveis Municipals. Oriol Ciurana, regidor de la CUP, explica que tot i que les noves tarifes «no són cares, estem normalitzant que la ciutadania hagi de pagar per absolutament tot», enlloc de millorar les línies d’autobús i oferir aparcament gratuït als usuaris de la sanitat com planteja el grup de l’esquerra independentista.

La proposta de la CUP es basa en què amb l’adequació del terreny, el pàrquing exterior de l’Hospital passi a ser de zona blanca: «Ni que sigui per l’amortització d’un espai, no pot ser que l’empresa pública Reus Mobilitat i Serveis busqui obtindre beneficis d’un servei públic com l’accés a la sanitat». Així, els cupaires sospiten que «es dinamitzen projectes d’aquest tipus amb l’horitzó de la campanya electoral del 2019, sense valorar-ne els avantatges i els inconvenients».

Pel que fa a la integració del pàrquing subterrani a la xarxa municipal, Ciurana assegura que amb aquesta operació «es tapa l’error d’haver privatitzat el servei d’aparcament de l’Hospital en el seu moment». La CUP considera que «des del minut u» el pàrquing havia de ser gestionat per RMS. Ciurana conclou que «una empresa municipal no ha de posar els seus recursos perquè una privada en tregui beneficis, sinó que ha d’estar al servei de les persones».