La CUP planteja les municipals com una revàlida de la unilateralitat i de la necessitat dun canvi radical de model

Avui la CUP ha presentat el procés d’elaboració i debat del programa marc per a les eleccions municipals del maig de 2019, que consistirà en un procés participatiu obert on hi treballaran les assemblees locals i territorials de l’organització, així com els moviments populars i veïnals amb l’objectiu de millorar i aprofundir en la recuperació de sobiranies des dels municipis i situar aquests comicis com una revàlida per la voluntat d’exercir l’autotutela de drets real i de la necessitat de marcar una agenda municipalista per canviar-ho tot, a través de la desobediència institucional.

Juntament amb la mobilització popular, les eleccions municipals són una oportunitat per trencar el bloqueig imposat per l’Estat sobre el Parlament, a través de la repressió i de les imposicions, i a l’autobloqueig de les forces sobiranistes i d’esquerres al Parlament, que respecten les decisions judicials que atempten contra les lleis socials i les sobiranies d’aquesta institució sistemàticament. La proposta de la CUP per a les properes municipals és un canvi radical de model i des de baix que doni resposta a la crisi institucional, econòmica i ecològica arreu dels Països Catalans.

Per aquest motiu, la CUP presenta un programa marc, fruit de l'experiència i del coneixement en l'àmbit municipal, que ara es posarà a debat i que millorarà durant les properes setmanes amb les aportacions de la militància i la ciutadania. Al mateix temps que les assemblees locals i territorials bolcaran tot l'aprenentatge i coneixement de la lluita i del territori a través d’aportacions al debat intern, també es desplegarà una plataforma telemàtica oberta al conjunt de la societat.

Al mateix temps, també es promouran trobades amb moviments populars i associatius de tots els àmbits de la societat catalana, arreu dels Països Catalans, per recollir anàlisis i propostes per al Programa Marc.