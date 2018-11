lluita institucional

La CUP exigeix a Begoña Floria que aclareixi la situació de la gestió del Museu d’Història de Tarragona

La CUP ha tingut coneixement per diverses fonts que els responsables de Patrimoni han posat sobre la taula la possibilitat de reorganitzar els horaris dels treballadors i treballadores del Museu d’Història de Tarragona (MHT) en el sentit que facin una jornada intensiva de 10 a 17 hores estalviant-se, d’aquesta manera, un torn. Com a conseqüència, aquesta mesura implicaria que es modifiquessin els horaris d’obertura del conjunt de recintes que depenen del MHT. Per aquest motiu, emplaça la màxima responsable de Patrimoni Begoña Floria a aclarir públicament quin és el seu full de ruta en relació a la gestió del MHT.

La formació independentista ja va posar de manifest en la moció aprovada al darrer ple que la mala gestió pel que fa als museus de la ciutat, que ha provocat que n’hi hagi més d’una desena tancats o que només obren esporàdicament, és conseqüència de no disposar de personal suficient, entre d’altres causes. En aquest sentit, la CUP, sempre ha manifestat que, per tal de mantenir en condicions el ric patrimoni que té la nostra ciutat a tots els recintes i mantenir-ho obert al públic, és imprescindible una plantilla dotada de personal suficient.

El principal problema, segons els anticapitalistes, és que el govern ha de definir com vol gestionar els museus a la ciutat determinant, entre altres qüestions, els horaris d’obertura al públic i, en consonància, quantificar els recursos i la plantilla necessària per donar compliment a aquests objectius. Lamentablement, la situació actual és totalment la inversa, en la qual és la infradotació de recursos la que està determinant la gestió del patrimoni. Només així s’entén, segons els independentistes, la modificació de l’horari dels treballadors, que només s’hagin readmès una part de la plantilla acomiadada o fets tan ridículs com que, a partir d’ara, no es permeti pagar en metàl·lic als recintes, fet que permetrà a l’Ajuntament estalviar-se un complement específic que correspondria cobrar als treballadors i treballadores.