25N

LA CUP engega el procés per la redacció d’un protocol intern contra les agressions masclistes

La CUP va iniciar la setmana passada un cicle de debats i formacions territorials per a la redacció del protocol per a la prevenció i abordatge de les agressions masclistes en el sí de l’organització, que continuaran fins al 14 de desembre. La iniciativa parteix de la premisa que tota formació que posi al centre la lluita feminista ha de dotar-se d’un protocol per eradicar les violències masclistes dels seus espais.

Laia Estrada, portaveu de l'organització afirma que "és bàsic que tothom es corresponsabilitzi de construir espais lliures de violències masclistes, de formar-nos perquè així sigui i de generar les eines i recursos necessaris per canviar les relacions de gènere actuals”. Per fer-ho, la CUP considera que és fonamental treballar de forma preventiva entre totes les persones que formen part del projecte per tal de revisar les pràctiques i discursos, per detectar pràctiques masclistes i actituds que puguem tenir i treballar per modificar-les.

És en aquest sentit que la formació preveu dotar-se de les eines necessàries per donar una resposta coherent i ferma davant les agressions masclistes que es puguin donar en el si de l'organització, sempre amb una lògica de reparació en l’abordatge de les violències, i de transformació i canvi social social. La CUP vol que aquestes eines siguin fruit d'un procés col·lectiu que permeti feminitzar l'organització a través de la formació i la participació de tots els i les militants.

Estrada afegeix que "vivim en una societat patriarcal i profundament masclista, i les nostres organitzacions reprodueixen, per tant, les dinàmiques estructurals per la forma en què hem estat socialitzats i socialitzades”.

Aquesta eina de la qual es vol dotar la CUP serà d'ús intern per l’organització, però està molt vinculada amb la campanya coordinada amb la resta de l’Esquerra Independentista “Feminisme per canviar-ho tot”, i amb l’aposta política de la CUP per construir Municipis Feministes.