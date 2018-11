lluita institucional

La CUP enceta un debat obert per valorar la legislatura municipal i el seu paper a l'Ajuntament de Blanes

En les darreres eleccions municipals, celebrades el mes de maig del 2015, la CUP va obtenir per primera vegada representació a l'ajuntament de Blanes amb l'entrada d'un regidor i una regidora al consistori blanenc. A falta de pocs mesos per la celebració de les properes eleccions municipals, i amb les experiències acumulades aquests darrers anys, la CUP posa ara en marxa un debat obert per fer una valoració exhaustiva del paper que ha jugat la formació fent oposició a l'Ajuntament de Blanes.

Amb aquest debat la candidatura independentista vol posar sobre la taula quines han estat les limitacions de la política institucional al llarg de la legislatura a l'Ajuntament, quins reptes s'han assolit i quins no. Al marge de valorar la feina feta fins ara la CUP vol plantejar obertament com es podrien articular alternatives transformadores reals per capgirar el model de poble actual i avançar cap a un Blanes més social, participatiu i amb vocació de construcció republicana. En aquest sentit la candidatura rupturista planteja un debat que vagi més enllà de la lluita institucional i que contempli també el paper de la mobilització popular i les reivindicacions socials al carrer.

Per aquest motiu la CUP celebrarà el proper dissabte 10 de novembre (a les 11h a la Sala García-Tornel) una primera jornada de debat per fer una valoració general de la legislatura a l'Ajuntament de Blanes i per debatre sobre la necessitat o no de ser presents a les properes eleccions municipals.