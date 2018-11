Vagues

La CUP dóna suport a la vagues d'atenció primària i de tota la Funció Pública

Defensa un model d'atenció primària 100% públic i sobirà, i defensem també un model de sanitat 100% pública i sobirana.

La CUP dona suport a la vaga d'atenció primària entre els dies 26 i 30 de novembre, així com a la Vaga de tota la Funció Pública el proper 29 de novembre.

Per a la formació, la solució dels problemes de l'atenció primària, i per extensió, del conjunt de la sanitat pública, no passa per majors dotacions pressupostàries. És imprescindible canviar de model, esmenar de dalt a baix un model publico-privat que afavoreix els interessos privats, i que perjudica, cada vegada més, tant a usuàries com a treballadores.



Denuncia el model autonòmic, i el seu corresponent sistema sanitari, ja no admet més pedaços, sinó que un procés constituent que defineixi un nou model de sanitat 100% públic, això és, de propietat, finançament, de gestió i de prestació públiques, en el marc de la construcció de la República Catalana és l'única forma de donar resposta a les necessitats de cobertura sanitària universal i a la garantia dels treballadors i treballadores sanitàries.

