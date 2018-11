lluita institucional

La CUP de Tàrrega presentarà una moció al Ple contra el decret de menjadors

La CUP de Tàrrega presentarà al proper Ple de l'Ajuntament de Tàrrega una proposta instada des de la Coordinadora SOS Menjadors Escolars Públics, perquè el conegut com a Decret de Menjadors, realitzat per la Generalitat de Catalunya tiri enrere i sigui replantejat totalment.

Des de la formació es manifesten d'acord amb les reclamacions de la plataforma, i en aquest sentit consideren que “aquest decret, que es vol aprovar precipitadament, continua sense considerar de manera adequada el temps dedicat al menjador escolar, com un espai educatiu de primer ordre, en el qual poder treballar de forma transversal aspectes tan importants en el període formatiu com l'alimentació, amb productes de proximitat, ecològics i de temporada; els valors humans relacionats amb la inclusió i acompanyament d'alumnat amb necessitats educatives especials, atenent la diversitat i la interculturalitat alimentària i social, i l'aprofundiment democràtic promovent la participació equilibrada al Consell Escolar de Centre a l'hora de decidir com gestionar aquest espai”.

La CUP coincideix especialment amb la crítica que es fa de l'aplicació del model de gestió externalitzada que preveu aquest Decret de Menjadors. Membres de la formació afirmen que “facilitar l'entrada a empreses multinacionals del càtering, on l'objectiu principal és el benefici industrial, pot suposar una reducció de qualitat alimentària que pot repercutir negativament en hàbits saludables i no garantir una correcta atenció pedagògica a l'hora de tenir en compte el menjador com un temps educatiu”.

Finalment, des de la formació recorden que l'any 2016, conjuntament amb la CUP de Bellpuig, van presentar al Consell Comarcal de l'Urgell al·legacions al Plec de clàusules per a l’adjudicació del contracte del servei de menjador escolar per als cursos 2016/17 i 2017/18, totes desestimades. La formació proposava que es valorés el nivell de formació dels treballadors (en al·lèrgies i trastorns alimentaris), la presentació d’un projecte educatiu i elevar la puntuació per l’ús de productes ecològics i de les terres de Lleida. A més demanaven la introducció d'una nova clàusula on es demanés que el personal del menjador havia d’estar format en primers auxilis, al·lèrgies i trastorns alimentaris, rebent també formació en altres habilitats com l’educació emocional. També es proposava que a la Mesa de Contractació hi fossin presents un membre de la junta directiva i de l’AMPA de cadascun dels centres afectats pel concurs i la inclusió a la Comissió de seguiment dels Menjadors d'un representant de l’AMPA de tots els centres.