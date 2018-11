La CUP de Reus demanarà al ple que l’Ajuntament deixi de treballar amb Gas Natural

L’empresa subministradora de llum i gas encara no ha pagat la sanció administrativa a la Generalitat per la mort de la veïna de Reus, ara fa dos anys. | La CUP planteja una bateria de mesures per fer front a la pobresa energètica, com la formació d’«agents energètics» per assessorar les famílies.

La CUP de Reus portarà al ple de dilluns vinent una bateria de set mesures que ajudin a fer front a la pobresa energètica al municipi. La formació ha subratllat que, actualment, les partides socials estan subjectes a equilibris pressupostaris que no corresponen amb les necessitats reals de la població. «Mentrestant, l’1’3% dels beneficis de les grans empreses energètiques seria suficient per pagar totes les factures de les persones i famílies vulnerables», ha clamat Edgar Fernàndez, regidor de la CUP.

És per això que un dels acords que el grup proposarà al ple és que l’Ajuntament deixi de treballar «amb aquelles grans empreses que no compleixen amb els protocols establerts». La CUP ha recordat que Gas Natural encara no ha pagat la multa de 500.000 euros que la Generalitat va imposar-li per haver tallat la llum a Rosa Pitarch, la veïna de Reus que va morir en un incendi causat per l’espelma amb què il·luminava casa seva.

A més, la moció per fer front a la pobresa energètica inclou la creació de la figura de l’«agent energètic»: un servidor públic que assessori les llars per millorar la eficiència energètica, interpretar les factures i la normativa legal, etcètera. La CUP també demana fer difusió activa sobre l’aplicació de la llei 24/2015 perquè els veïns i veïnes de Reus coneguin els seus drets i els recursos disponibles.

«Si una llar no pot fer front a la despesa de subministrament, s’intueix que no pot gaudir d’una bona alimentació, d’un habitatge digne o anar al dentista. Les polítiques socials han de servir per deixar de necessitar-les, no només per situacions d’emergència», ha afegit Fernàndez.

Suport a les reivindicacions de SOS Menjadors i a la vaga de treballadors del sector públic

Marta Llorens, portaveu de la formació, ha expressat el seu suport a les reivindicacions laborals dels treballadors públics de Catalunya que avui fan vaga: «una reivindicació legítima i justa. Estem parlant de les treballadores que pateixen precarietat i sobrecàrrega en les seves tasques a l’hora d’atendre les necessitats de les persones».

En la roda de premsa, Llorens ha presentat una proposta de resolució que defensarà al ple de dilluns, en suport a la iniciativa «SOS MENJADORS» per aturar el decret sobre el servei de menjadors del Conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló. S’hi ha referit com un decret que «no prioritza la qualitat del servei de menjador, com a part del cicle educatiu, ni té en compte la incidència de les famílies en aquest procés».

Per la CUP, el servei de menjador escolar «no pot ser un nínxol de negoci més per a les grans empreses de restauració». «Ha de ser un servei universal, gratuït i de proximitat. Estem parlant de com atenem la nostra canalla i el nostre jovent, el ple municipal ha de pronunciar-se per aturar el decret i que el Govern iniciï un debat amb la comunitat educativa per trobar un nou marc regulador dels menjadors escolars», ha conlòs Llorens.

Per últim, la portaveu de la CUP s’ha referit al contracte del servei de la brossa, pel qual encara no hi ha data per a la nova licitació (el contracte finalitza el pròxim 31 de desembre). La formació ja va fer públic la setmana passada que les intencions del govern municipal de Reus eren prorrogar forçosament el contracte amb FCC perquè la licitació no està llesta. «Seguim sense conèixer els tempos de la nova licitació. Tot i això, ja ens han avisat que el nou contracte tindrà un increment de 50.000 euros anuals en el preu del servei. Insistim que amb la internalització del servei el municipi s’estalviaria 1’3 milions d’euros», ha exclamat.