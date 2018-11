Privatització dels serveis públics

La CUP d'Alcanar aposta per la remunicipalitzar davant la privatització dels serveis públics

El febrer del 2012 l’Ajuntament d’Alcanar i Serviesport, SL van signar un contracte de gestió privada del CEM La Fanecada amb una durada de 15 anys. En aquest tipus de contracte Ajuntament i empresa participen segons s’acordi en el mateix contracte de les pèrdues o beneficis que resulten del servei explotat.

En quatre anys, l’Ajuntament ha pagat a Serviesport, SL la quantitat de 111.551,58 euros. L’empresa sempre ha presentat uns resultats comptables negatius i per tant l’Ajuntament ha acabat assumint el 50% d’aquestes pèrdues.

Segons el reglament d’ús i funcionament del complex esportiu de les piscines i pistes de tennis de la Fanecada d’Alcanar aquest estipula que hi ha una comissió de seguiment que s’encarrega de supervisar la gestió que en fa l’empresa privada, però en que consisteix aquesta supervisió? Quina capacitat de decisió i incidència té l’Ajuntament en allò que afecta al CEM La Fanecada?

La finalitat de tot servei públic ha de ser la d’aconseguir un benefici social oferint un servei que cobreixi les necessitats de les seves usuàries, accessible per a tothom, independentment de la seva renda i garantint unes condicions laborals dignes a les seves treballadores. I malauradament quan parlem de serveis gestionats de forma privada aquests requisits no s’acaben aconseguint.

Algú s’imagina la Biblioteca Trinitari Fabregat gestionada per una empresa privada? No, clar que no. Però en canvi hem acabat normalitzant que el CEM La Fanecada, la Residència i centre de dia l’Onada, l’Alberg dels Josepets de Les Cases, l’abastament d’aigua, l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques d’Alcanar i un llarg etcètera, sí que poden ser serveis públics gestionats per empreses privades.

Se sap que la tasca de remunicipalitzar un servei no és fàcil, les limitacions legislatives són moltes, "però això no vol dir que no es pugui fer i el primer pas es traslladar aquest debat al carrer", apunta la formació.