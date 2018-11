lluita institucional

La Crida per Granollers-CUP presenta al·legacions al Pla Local d'Habitatge

Amb la voluntat explícita de millorar el Pla Local d’Habitatge 2018-2023 (PLH) de Granollers, la Crida per Granollers ha proposat que s'incorporin al document vint-i-una al·legacions. Entenen imprescindible incloure la perspectiva de gènere i la interseccionalitat en el PLH per tal de situar les necessitats de la vida quotidiana en el centre de la mirada i filosofia del planejament. Segons la formacuó el PLH aprovat inicialment ni tant sols recull dades bàsiques com quin és el percentatge de persones grans per gènere, percentatge d’homes i dones que viuen soles per gènere o quin és el percentatge de llars monomarentals i quin és el percentatge de llars monoparentals. També ha remarcat que el PLH inclogui mesures concretes de suport a les dones en situació de violència masclista, com l’accés directe urgent i prioritari a habitatge social públic de lloguer.

Així com la incorporió en el PLH un apartat que descrigui i planifiqui les accions a dur a terme per assolir l’objectiu de disposar, en el termini de vint anys, d’un parc mínim d’habitatges destinats a polítiques socials del 15%, conegut amb el nom d’objectiu de solidaritat urbana. La formació ha proposat que s’incorpori en el PLH un calendari que defineixi quin serà el nombre d’habitatges que s’incorporaran al parc d’habitatges destinats a polítiques socials a través de la nova construcció, la rehabilitació o l’adquisició. També proposem que el PLH defineixi laprevisió de desenvolupament de terrenys qualificats com a habitatges dotacionals públics.

Entre les al·legacions ha destacat la proposta de definir i incorporar en el PLH àrees properes a equipaments públics i sanitaris on ubicar habitatge col·laboratiu social públic de lloguer destinat a persones grans, així com definir i incorporar en el PLH àrees de fàcil accés al transport públic col·lectiu on ubicar habitatge social públic de lloguer destinat al jovent.

Ha proposat que s’aposti per mesures com el dret de tanteig i retracte en la transmissió dels habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària, l’expropiació per incompliment del deure de conservació i rehabilitació, o la incoació d’expedients municipals de cessió obligatòria d’habitatges buits a grans tenidors i entitats financeres i la seva incorporació al Fons d’habitatges de lloguer per a polítiques socials amb l’objectiu de facilitar la conservació i rehabilitació d'edificis, evitar l'expulsió del veïnat i processos especulatius i incrementar el parc d'habitatges vinculats a polítiques socials.