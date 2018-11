Transport públic

La CGT exigeix el cessament de la presidenta de TMB amb el suport d'un miler de signatures

Davant la negativa de l'alcaldessa de Barcelona de reunir-se amb la secció sindical de CGT a autobusos els delegats de CGT han lliurat, en el registre de l'ajuntament ,mil signatures amb les quals, la plantilla d'autobusos, exigeix el cessament de la presidenta de TMB Mercedes Vidal, del Conseller Delegat Enric Cañas i de l'Adjunt al Conseller Delegat Pau Noy, pels següents motius:

Incompliment per part d'aquests tres directius dels Estatuts de TB; Posicionament d'aquests tres directius a favor del tramvia privat per la Diagonal; No exercir les seves funcions per recuperar el prestigi de la nostra empresa pública; No fer gens per recuperar les línies d'autobusos que TB té subcontractades i Permetre la contractació precària a TB.

Des de la presidència de TMB s'ha vetat el desenvolupament complet de la Nova Xarxa d’autobusos al impedir la posada en marxa de la línea D-30 per la Diagonal. En paraules de Mercedes Vidal la D-30 ha de ser el nou tramvia per la Diagonal. Tampoc s'ha fet res per, fent cas als veïns i veïnes de Nou Barris, recuperar les línies 80,81,82 i 83 que TB té subrogades a Sagalés a traves de l'empresa privada Bus Nou Barris. També esta projectat, des de la presidència de TMB, que les noves líneesde busos que han de circular des de la Plaça Alfons X al Parc Güell i el Bus, anomenat Bus de Transport a Demanda, que ha d'operar al barri de Torre Baró, surtin a subhasta perquè siguin operades per empreses privades.

I malgrat que Barcelona en Comú, a la seva campanya electoral es va posicionar contra el treball precari, a dia d'avui ja arriba a un 12% el numero de conductors i conductores que tenen un contracte precari a TB, bé amb contractes temporals o amb contractes per treballar nomes en cap de setmana.