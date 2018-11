català

L'OCB homenatja Pompeu Fabra en l'any dedicat a commemorar la figura i l'obra de l'eminent lingüista

L'any 2018 està dedicat a commemorar la figura i l'obra de Pompeu Fabra. Es celebren els 150 anys del naixement del lingüista i gramàtic català i els 100 de la publicació de la Gramàtica catalana.

Durant l'any s'organitzen diverses activitats en memòria i reconeixement de qui fou un científic brillant, que va codificar i modernitzar la llengua i la va fer apta per als diversos estils i funcions. La celebració fa especial incidència en la seva aportació a la llengua.

El pròxim dilluns 19 de novembre a les 19:00 a Can Alcover es farà la conferència 'Pompeu Fabra: el lingüista excepcional i el personatge cívic' a càrrec de Jordi Manent, Filòleg i subdirector de la Revista de Catalunya. També es presentarà el llibre 'Pompeu Fabra, llengua, civisme, país', a càrrec del doctor en filologia catalana, Jaume Corbera. L'acte, organitzat per l'OCB, servirà per celebrar l'Any Fabra a Mallorca.