25N

L'Assemblea Feminista La Ruda organitza diverses activitats al voltant del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones

L'Assemblea Feminista La Ruda ha donat a conèixer un conjunt d'actes i activitats a Vilafranca entorn del 25-N, el Dia Internacional contra la violència vers les Dones. En l'edició d'enguany, la programació posa l'accent en la violència que pateixen les dones en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva.

El primer acte serà el proper dijous 22 de novembre, on es projectarà la pel·lícula "Desert Flower" a les 19h al Casal Popular de Vilafranca. Es tracta d'una coproducció anglesa, alemanya i austríaca de la directora Sherry Horman de l'any 2009. La història es basa en la novel·la homònima i autobiogràfica de Waris Dirie, la primera dona que va denunciar la pràctica de l'ablació a l'Àfrica. Filla de nòmades somalis es va convertir en una top model internacional i en ambaixadora de les Nacions Unides a l'Àfrica.

Divendres 23 de novembre a partir de les 17h de la tarda hi haurà un punt d'informació i assessorament per a dones (sobretot joves) a la Plaça de la Vila. Sota el nom de "FAQs11 (Frequently Asked Questions) es pretén resondre a diverses preguntes sobre què cal fer quan es vol avortar o com reaccionar davant d'una agressió.

El mateix dia 24 de novembre es farà una marxa de torxes, que començarà a les 20.30h a la Plaça de la Vila i acabarà al Casal Popular. Un cop allà i a partir de les 22h hi haurà un sopar popular vegà a càrrec d'El Pàmpol Torrat, i a continuació festa amb música no masclista a càrrec del grup PD Parpel's,

Finalment, el diumenge 25 de novembre a les 19h a la Plaça de la Vila es farà una concentració i la lectura d'un manifest.

Durant el cap de setmana es concentren bona part de les activitats d'aquesta edició. Dissabte 24 de novembre a les 16.30h al Casal Popular de Vilafranca es farà el taller "La vagina multiorgàsmica: orgasmes i ejaculació" a càrrec de Seda Calenta. S'introduiran continguts teòrics davant la desinformació que pateixen les persones amb vagina sobre el propi cos. També es parlarà sobre el Papiloma i la seva mitificació. Cal fer inscripció prèvia a l'activitat, que té un cost de 5 euros.