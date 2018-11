Món digital

L'apoderament digital pica a la porta dels ajuntaments

Diverses entitats i associacions del món digital han presentat aquest dimarts en roda de premsa la iniciativa Estratègies Municipals per l'Apoderament Digital ( https://apoderamentdigital.cat ), un compendi de 44 polítiques municipals concretes per impulsar l'apoderament digital des dels ajuntaments.Les propostes s'han desenvolupat de forma col·laborativa per part d'un equip d'experts i al menys una desena d'organitzacions especialitzades en diferents àmbits de la tecnologia, i no pretén ser un compendi exhaustiu de mesures sinó un full de ruta de les accions que consideren més prioritàries. Les estratègies estan dividides en 6 grans temes: Infraestructura de telecomunicacions, Programari Lliure, Política de dades, Democratització de la tecnologia,Compra pública de dispositius electrònics i circularitat i Estàndards lliures.Entre d'altres, s'hi poden trobar propostes per tal que els ajuntaments promoguin el desplegament de nova infraestructura de telecomunicacions, estableixin un pla intern de migració cap al programari lliure, fomentin polítiques de visibilització de la diversitat de gènere en el món tecnològic, o donin els dispositius electrònics que s'hagin d'actualitzar a entitats socials que s'encarreguin del seu reaprofitament.L'objectiu dels impulsors és que aquestes propostes siguin incorporades en la majoria de programes electorals de les candidatures que concorrin a les properes Eleccions Municipals, previstes pel 26 de maig de 2019. Les organitzacions ja han iniciat contactes amb diverses formacions polítiques, coalicions i agrupacions d'electors, per tal d'explicar-los les propostes i que les incloguin en els seus programes marc, i afirmen que fins ara la iniciativa ha tingut molt bona rebuda. També han fet una crida als responsables d'elaborar els programes de qualsevol candidatura que hagi de concórrer a les eleccions perquè incloguin aquestes 44 propostes al seus programes electorals.Tot i així, els impulsors creuen que la majoria de propostes són aplicables més enllà de l'àmbit municipal i que en gran part poden ser adoptades directament o adaptades a la realitat de cada empresa, entitat, o administració pública que vulgui implementar polítiques d'apoderament digital.Entre les organitzacions impulsores del projecte s'hi troba el Sobtec, que organitza anualment el Congrés de Sobirania Tecnològica; la Barcelona Free Software, que es dedica a la divulgació del programari lliure a Barcelona; Pangea, una organització que promou un internet ètic i solidari; Colectic, que és una cooperativa que treballa per democratitzar l'accés a la tecnologia; Pirates de Catalunya, partit polític que té l'apoderament digital com un dels seus pilars ideològics; la Xarxa d'Innovació Pública, que és una associació que vetlla per les bones pràctiques a l'administració pública; i guifi.net/Exo que impulsa una xarxa de telecomunicacions oberta, lliure i neutral. Però també hi han col·laborat The Things Network Catalunya, un grup que fomenta una xarxa d’Internet de les coses oberta, lliure, i neutral; FemProcomuns, que és una cooperativa per l'economia del procomú; i el Free Knowledge Institute, que és una organització que promou un accés universal a les eines de producció i intercanvi de coneixement.