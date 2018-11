abocaments il·legals

L'ajuntament de Banyeres del Penedès denuncia abocaments il·legals a la Riera de Sant Miquel

L’ajuntament de Banyeres del Penedès denuncia els abocaments il·legals a la Riera de Sant Miquel al seu pas per Banyeres del Penedès, concretament a la zona de Mas Roig on es va detectar que l’aigua baixava ennegrida per causes desconegudes en un primer moment.

L’alcalde de Banyeres del Penedès, Amadeu Benach ha estat parlant aquest matí amb els agents rurals, així com amb la veïna que va detectar aquests abocaments.

Amadeu Benach ha explicat que l’ajuntament farà la denúncia i serà la justícia qui haurà de jutjar aquests abocaments il·legals que s’han fet a la riera. Benach també ha indicat que “és una autèntica vergonya que es facin aquestes activitats, destrossant el medi ambient i els nostres aqüífers, fent mal a la flora i la fauna existent al nostre municipi”.

En aquests moments s’està a l’espera dels resultats que doni l’analítica de l’aigua per poder valorar exactament com ha afectat aquest abocament il·legal a la Riera de Sant Miquel i tenir una visió més global dels danys directes i col·laterals que han produït al nostre entorn natural.