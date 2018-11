Guanyem Girona fa els primers passos per aconeguir el canvi real a Girona

Més de 200 persones han participat, aquest vespre, en l’assemblea oberta de Guanyem Girona, l’espai nascut fa poques setmanes amb l’objectiu d’aconseguir un canvi de govern a Girona en clau “social, popular, democràtica i republicana” de cara a les eleccions municipals del 2019. L’assistència ha desbordat el teatre del centre cívic del teatre de Sant Narcís i ha superat totes les expectatives.

El portaveu de Guanyem Girona, Carles Serra, ha destacat la “bona rebuda del projecte”, que segons ha assegurat “ha sacsejat el panorama polític de la ciutat”. Serra també ha revelat que el manifest presentat el passat 22 d’octubre ja va camí de les 500 adhesions, i ha remarcat que “aquest impuls inicial reforça el caràcter ciutadà de la iniciativa i demostra que és necessària”.

Principis polítics i objectius de Guanyem

En l’assemblea s’han validat els principis polítics i els objectius de Guanyem Girona, que proclamen la urgència d’”articular una alternativa de govern a Girona davant d’un model que ha situat el turisme i els grans esdeveniments al capdavant , de manera que s’han descuidat els barris i han augmentat les desigualtats”. També s’ha destacat que “per fer possible aquest canvi real cal una candidatura municipalista i ciutadana, amb vocació majoritària, que aglutini diferents sensibilitats i sectors d’arreu de la ciutat que comparteixin la necessitat d’aquesta alternativa”.

Organització basada en la implicació ciutadana

Pel que fa al model organitzatiu, s’ha aprovat que “Guanyem Girona serà un espai de caràcter ciutadà i el seu funcionament serà assembleari”. En aquest sentit, les persones que hi participin ho faran a títol individual, seguint el principi d’una persona, un vot. S’han establert les figures de signants i participants, i també s’ha previst que organitzacions polítiques o de qualsevol tipus puguin donar suport públic al projecte.

Guanyem als barris

En l’assemblea també s’ha decidit fer una aposta prioritària per estructurar grups de Guanyem a tots els barris de la ciutat, “per dur a la pràctica des del principi la idea de la Girona dels barris, i els principis de descentralització i protagonisme veïnal”. Així, l’última setmana de novembre començarà una ronda d’actes de Guanyem als barris amb l’objectiu de presentar el projecte a tota la ciutat i de promoure la creació dels grups de barri al conjunt de la ciutat.

Llista i programa: elaboració participativa

Pel que fa a la llista electoral, l’assemblea ha decidit iniciar, la setmana que ve, un termini perquè la tota la ciutadania gironina pugui fer propostes de noms per configurar la candidatura. Posteriorment hi haurà diferents fases fins a la seva validació definitiva en assemblea. Respecte al programa electoral, finalment, entre gener i febrer es farà la seva elaboració en sessions temàtiques obertes a la ciutadania, i també s’establiran mecanismes telemàtics per fer aportacions. La seva validació definitiva es farà en una assemblea plenària.