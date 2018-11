Guanyem Badalona critica que el cost del concert de Nadal es pagui amb partides destinades a cultura als barris

La campanya de Nadal pot arribar a tenir un sobrecost de centenars de milers d’euros que es paga per no haver fet activitats culturals a biblioteques i centres cívics. Guanyem Badalona exigeix saber de quines partides i amb quins contractes s’han fet aquestes activitats

Guanyem Badalona en Comú ha pogut consultar alguns dels expedients de contractació de la campanya de Nadal organitzada pel govern sorgit de la moció de censura de PP, PSC i Cs i ha criticat el sobrecost no previst al pressupost de 2018 (prorrogat del 2017). En concret, el concert de Nadal organitzat per EuropaFM (però pagat íntegrament per l’Ajuntament) al Passeig Marítim tindrà un cost de 133 mil euros. A aquesta despesa, cal sumar la resta d’activitats de Nadal i la il·luminació nadalenca extra no inclosa en el contracte ja vigent. La xifra encara es podria multiplicar si es comptés la despesa relacionada amb els serveis extraordinaris de neteja i seguretat que el grup municipal ja ha requerit conèixer.

Laia Sabater, regidora responsable de Cultura durant el mandat de Dolors Sabater, ha pogut consultar alguns dels expedients de contractació relacionats amb el concert i la resta d’activitats de Nadal. Tot i així, no els ha pogut consultat tots a causa de la diversitat d’expedients i les traves burocràtiques per consultar-los. ‘Exigim al govern claredat i transparència abans no haver de recórrer a organismes superiors i lamentem que exhaureixin fins a l’últim dia la data límit per a donar-nos aquesta informació’. Recordem que l’Ajuntament de Badalona està en pressupost prorrogat des de 2017 i que, per tant, totes aquestes activitats no estaven previstes al pressupost actual vigent. La regidora ha comprovat que la campanya nadalenca s’aconsegueix pagar de totes aquelles activitats i cursos previstos per al darrer trimestre de l’any a biblioteques i centres cívics, i que el grup municipal de Guanyem ja va denunciar al Ple ordinari del passat mes d’octubre.

“No s’han programat totes les activitats culturals previstes als barris de Badalona, a les seves biblioteques i centres cívics durant tot aquest trimestre, per posar més llums i pagar un concert que durarà tan sols unes hores”, ha declarat Laia Sabater. La ex-responsable de Cultura municipal ha fet èmfasi en la despesa extraordinària del concert promocional d’una emissora privada, en relació als concerts de Festes de Maig (uns 60.000 euros) i el Festival de Gran Sol (90.000 euros). És a dir, pràcticament el doble.

Laia Sabater també ha lamentat que es torni al model de campanya de Nadal del mandat del PP, amb activitats centralitzades i de consum cultural, en comptes de comptar amb la participació d’entitats. Recordem que els concerts al Passeig Marítim van ser ideats durant el mandat com alcalde de Xavier García Albiol, que van provocar un forat econòmic de més de 100 mil euros a l’Ajuntament de Badalona.

Els actes del programa nadalenc d’anys anteriors havien estat descentralitzats, amb arbres dels desitjos a cada districte, participació de les entitats en les celebracions, patis oberts, campanya de joguines no sexistes, solidaritat i suport al petit comerç augmentant la il·luminació a diversos eixos comercials de la ciutat. Enguany, els actes de festes, diu Sabater “em recorden massa a una voluntat propagandística del comitè de campanya que tenim instal·lat a l’ajuntament que enlloc de fer unes festes viscudes a cada barri, les converteix en un escenari per a la seva projecció mediàtica”.