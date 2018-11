Lluita institucional

Guanyem Badalona considera un èxit de la seva campanya a peu de carrer l’augment del 72% en ajudes a l’IBI

Guanyem Badalona en Comú va iniciar al passat mes d’octubre una campanya pròpia d’informació a la ciutadania de la segona convocatòria d’ajuts per pagar l’IBI. Després de l’èxit de la iniciativa impulsada el 2017, avui s’han conegut les dades oficials que diuen que s’han presentat més d’un 41% de sol·licituds (535 del 2018 respecte a les 379 del 2017) i s’han acceptat un 72% (342 respecte a les 199 de l’any passat).

La campanya pròpia de Guanyem Badalona es van fer des del mateix grup municipal al·legant "retallades i desinformació" en la campanya que estava fent el govern municipal sorgit de la moció de censura. "Retallades" respecte a la proposta de pressupost 2018 que va ser rebutjada per PP, PSC i C's, que a banda d'ampliar el llindar de rendes, la campanya estava preparada per ampliar-se a tots els col·lectius de la ciutat amb un nivell d'ingressos inferiors a 10.000 € anuals, no només pensionistes i/o famílies monoparentals.

La "desinformació" que assenyalava el grup municipal feia referència a errors en la campanya institucional respecte al termini per presentar sol·licituds (en la majoria de materials repartits per la ciutat posava una setmana menys de la prevista per la Llei) i a la poca empenta institucional demostrada. Recordem que, el 2017, durant la campanya d'informació sobre els ajuts tant els regidors i l'alcaldessa Dolors Sabater van visitar molts casals de Gent Gran de la ciutat, acompanyats de tècnics municipals, informant dels ajuts i ajudant a omplir sol·licituds a la gent que els volia demanar. Enguany no s'ha fet cap xerrada explicativa per part del govern municipal.

Durant 3 setmanes, els regidors del grup municipal amb Dolors Sabater al capdavant han repartit 5000 fulls informatius sobre els ajuts, centrant-se sobretot en pensionistes i mares solteres, i han obert la seva seu a l'Ateneu Carme Claramunt al passeig de La Salut on s'ha atès i ajudat a omplir sol·licituds a prop de 200 persones. Dolors Sabater es mostra satisfeta per l'èxit aconseguit i declara que "aquesta campanya a peu de carrer ens ha permès també tenir una visió molt propera de les dificultats de les persones jubilades, les mares solteres i altres col·lectius" i afegeix "reclamem al govern municipal que torni a la proposta tombada al pressupost 2018, on l'ajut era universal, traient traves burocràtiques als col·lectius i així poder arribar a tota la gent que s'ha quedat fora".