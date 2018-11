25-N

Fonts roges contra els feminicidis al Baix Penedès

Organitzacions de l'Esquerra Independentista del Baix Penedès (Arran, CUP i Endavant) han realitzat una actuació simbòlica per visibilitzar i denunciar els feminicidis: 22 dones mortes als Països Catalans durant aquest any 2018.

Organitzacions de l'Esquerra Independentista del Baix Penedès ha realitzat una acció simbòlica per tal de denunciar els feminicidis que, durant el 2018, han suposat la mort de 22 dones als Països Catalans. L'acte de visibilització i denúncia d'aquesta realitat s'ha dut a terme entre els dies 20 i 21 de novembre, durant els quals tres fonts ornamentals han estat tintades de vermell, situades dues d'elles al Vendrell (Rambla i Plaça Nova) i una a Calafell (Plaça Alcalde Romeu). En cada una d'aquestes fonts s'hi ha penjat un cartell en el qual es pot llegir: 'Font roja contra els feminicidis. 22 dones mortes als Països Catalans al 2018. Feminisme per canviar-ho tot!'.

Saben que els assassinats són només la cara més visible d'un sistema capitalista i patriarcal que genera desigualtat, discriminació i violència. No és possible acabar amb la violència si no es posa fi a les dinàmiques socials que la generen. És necessari, per tant, eliminar en primer lloc la desigualtat entre homes i dones. l no és possible acabar amb la desigualtat si no reivindiquem i dignifiquem el treball reproductiu de la llar i les cures. Tampoc és possible posar la vida al centre en una societat que posa al centre el capital. Per tant, cal capgirar-ho tot per eliminar la violència de gènere, ens hi va la vida.

Les accions realitzades són prèvies als diversos actes programats per l'Esquerra Independentista a diversos municipis de la comarca (L'Arboç, Llorenç, El Vendrell, Cunit i Calafell) amb motiu del 25 de novembre, dia internacional contra la violència de gènere, i que posaran l'accent en la denúncia de les diverses formes de la violència masclista i en l'exigència d'una transformació estructural de la societat per a posar fi a la desigualtat i a la discriminació per motius de gènere.