Repressió

En llibertat els tres membres del CDR detinguts

El jutjat d'instrucció 28 de Barcelona ha decretat la llibertat provisional per a els tres membres dels CDR detinguts ahir per la policia nacional española.

Les tres persones estan acusades pels delictes d'atemptat a l'autorirar, desordes públics i contra els drets fonamentals.

Comunicat de Decidim Ser! i Alerta Solidària

El passat 29 de setembre, els CDR, juntament amb Arran, Unitat Contra el Feixisme i Racisme, ANC i altres organitzacions, vam participar d'una jornada de lluita contra la manifestació i homenatge que els executors de la violència de l'Estat l'l-0 volien realitzar a Barcelona, acompanyats de partits i grupuscles ultres i d'extrema dreta.

Entenem l'antifeixisme com un dels pilars del món en què creiem i sobre els quals s'aixecarà la República.

N o hi cap la indiferència ni la complicitat davant d'aquells que imposin l'odi impunement. Per això vam ser-hi al carrer el 29-S el 10-N.

Avui les forces d'ocupació han pres com a ostatges dos Joves que van ser colze a colze amb nosaltres plantant cara als qui volien homenatjar la brutalitat policial.

Denunciem, un cop més, la repressió i persecució que patim l'independentisme popular i el moviment antifeixista, la qual compta amb la complicitat dels Mossos i del Departament d'Interior, tal com vam tornar a constatar dissabte passat.

Des dels CDR volem reafirmar que lluitar contra el feixisme no és cap delicte. Que encara que les forces d'ocupació ens vinguin a buscar a casa no tenim por. Que estem disposades a tirar-vos tota la pintura que faci falta els cops que faci falta. Que malgrat la repressió, tornarem a ser on toqui, juntes i preparades per actuar.

Som antifeixistes perquè creiem en un futur ple de vida.

Som independentistes perquè volem un País de tothom i per a tothom.

Visca la lluita antifeixista! Visca la terra!

No passaran!