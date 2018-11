Eleccions municipals

El Vendrell acull una Jornada d'Unitat Popular amb experiències de governs municipals d'UP

El proper dissabte, el Centre Cívic l'Estació del Vendrell acollirà les Jornades d'Unitat Popular "Juntem-nos". Acte que ha organitzat Som Poble amb diferents experiències de governs alternatius d'Unitat Popular. Comptarà amb la intervenció de Dolors Sabater, Eduard Navarro i Pilar Castillejo.

Dolors Sabater (Badalona) docent, especialitzada en Educació Especial, activista social i cultural. Va ser candidata a les eleccions municipals de 2015 per Guanyem Badalona en Comú i va assumir l'alcaldia de Badalona des de 2015 fins a juny de 2018, quan va ser apartada de l'alcaldia per una moció de censura presentada pel PSC i recolzada per PP i Ciutadans. El govern de Badalona va estar conformat per Guanyem Badalona en Comú, ERC-Moviment d'Esquerres i ICV-EUiA.

Eduard Navarro (Sabadell) llicenciat en Dret (UAB), activista social. A les eleccions municipals de 2015 es va presentar per Unitat pel Canvi i actualment és Regidor de govern a l'àrea de Treball i Empresa i Recursos Humans, també forma part del Consell Nacional d'EUiA i actualment és Secretari General del PSUC.viu. El Govern de Sabadell està conformat per Unitat pel Canvi, ERC, Crida per Sabadell i Guanyem Sabadell.

Pilar Castillejo (Ripollet) llicenciada en Ciències Físiques (UAB) i docent. A les eleccions municipals de 2015 es va presentar per Decidim Ripollet i actualment és Primera Tinenta d'Alcalde al govern de Ripollet. Va estar regidora al 1999 per COP-Compromís per Ripollet i va treballar activament per la integració de les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV) a la CUP. El govern de Ripollet està conformat per Decidim Ripollet (COPCompromís per Ripollet, Podem Ripollet, Procès Constituent, entitat Mai Més per la Memòria Històrica i Front d'Alliberament Gai)