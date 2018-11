Agressions masclistes

El veïnat de Gramenet expulsa els feixistes de PxC de la concentració contra la violència masclista

Membres de partit ultradretà Plataforma per Catalunya (PxA) han estat expulsats de la concentració que es realitzava davant de l'Ajuntament de Santa Coloma Gramenet per denunciar l'abús sexual a una jove diumenge al metro de Can Peixauet. Sota els crits "fora fexistes del nostres barris", els membres de PxC han hagut d'abandandonar la plaça.

La concentració havia estat convocada a través d'associacions de veïns que han fet una crida a la convivència i han denunciat brots de racisme