Euskal Herria

El TEDH sentencia que no va haver-hi un judici just per a Otegi i els seus companys de Bateragune

Aquesta és la segona vegada que la Cort europea dóna la raó a Arnaldo Otegi. Llavors, el TEDH va condemnar a l'Estat a indemnitzar al dirigent independentista amb 23.000 euros.

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha dictaminat que Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Mirin Zabaleta i Arkaitz Rodríguez no van tenir un judici imparcial i que es va vulnerar l'article 6.1 de la Convenció Europea de Drets Humans, que estableix el dret a un judici just. Els cinc van romandre empresonats entre sis i sis anys i mitjà per el ‘cas Bateragune’.

El que es ventilava en aquest recurs era si el judici a Arnaldo Otegi i els seus companys havia estat «just» o no, que és el que suposaria una violació de l'article 6.1 del Conveni Europeu, al que s'até el Tribunal Europeu de Drets Humans: «Tota persona té dret al fet que la seva causa sigui sentida equitativa, públicament i dins d'un termini raonable, per un tribunal independent i imparcial, establert per la llei...», comença dient aquest article.

La sentència estableix ara que sí es va violar el citat article i apunta en la seva sentència que quan hi hagi hagut una vulneració de l'article 6.1 del citat Conveni, «la forma més adequada de reparació seria, en principi, un nou judici o la reobertura del cas, a petició de la persona interessada».

Rebutja la indemnització econòmica sol·licitada per Rafa Díez

El tribunal rebutja la indemnització econòmica que va sol·licitar Rafa Díez i conclou, per 6 vots a 1, que sentenciar que va haver-hi una violació de drets és en si «suficient satisfacció justa per qualsevol dany immaterial sofert» per l'ex secretari general de LAB.

Aquest punt compta amb un vot particular de la magistrada Hellen Keller, qui sí considera que el tribunal havia d'haver-li concedit una «reparació equitativa» en lloc d'afirmar que solament constatar que va haver-hi una vulneració de drets és suficient. Al seu semblar és «inadequat» creure que la fallada suposa una «reparació suficient».

La sentència d'avui no és ferma. Les parts disposen d'un termini de tres mesos per sol·licitar que el cas sigui revisat per la Gran Sala de 17 jutges de la Cort europea.

Segona condemna del TEDH a favor d'Otegi

Aquesta és la segona vegada que la Cort europea dóna la raó a Arnaldo Otegi. Ja ho va fer al març de 2011, quan va condemnar a l'Estat espanyol per vulnerar la seva llibertat d'expressió en imposar-li un any de presó acusat de «injúries greus al rei» Juan Carlos de Borbó per referir-se a ell com a «responsable dels torturadors». Llavors, el TEDH va condemnar a l'Estat a indemnitzar al dirigent independentista amb 23.000 euros.