Vaga 29N

El SEPC se suma a la vaga del 29N per exigir el compromís d'incloure la rebaixa de les taxes del 30% en els pressupostos

El SEPC se suma a la vaga del 29N per exigir el compromís d'incloure la rebaixa de les taxes del 30% en els pressupostos

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) se suma a la vaga del moviment estudiantil del 29N, "tornem aks carrers per cridar que no acceptem més excuses. Si hem de seguir pagant, no dubteu que seguirem lluitant. Exigim la rebaixa el compromís d'incloure la rebaixa de les taxes del 30% en els pressupostos". En aquesta línia recorda que facin memòria ja que el Parlament va aprovar una moció sobre aquesta demanda.

Per al sindicat, Els preus de les matrícules universitàries són el primer gran obstacle amb el qual topen les classes populars per segur estudiant. Aquest fet afegit a la impossibilitat de compaginar estudis amb la vida laboral pel culpa de plans docents que no tenen en compte les necessitats estudiantils, són l'eina en l'elitització i privatització de la universitat pública.

Aquests obstacle s'intensifiquen en les dones, ja que l'escletxa salarial en les estudiants treballadores és del 26% i cal tenir en compte el treball de cures que les dones assumeixen de forma inherent. Lles dones així, es veuen enfrontades a una doble barrera econòmica per accedir a la universitat. "O sigui que el patriarcat també el fa forba de les aules", remarca el sindicat.