remunicipalització de serveis

El Ple del Vendrell aprova per unanimitat la moció contra l’externalització dels menjadors escolars impulsada pel moviment SOS Menjadors

A proposta de Som Poble, el Ple de l’Ajuntament del Vendrell celebrat aquest dimarts ha aprovat per unanimitat de tots els grups la moció per demanar l’aturada de l'actual proposta de decret sobre menjadors escolars públics que proposa el Departament d'Ensenyament. La moció, que sorgeix d'una demanda de la FAPAC i del col·lectiu SOS Menjador, té com a objectiu obrir un nou cicle de debat amb la comunitat educativa per tal de crear consensuadament un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia.

La proposta del nou decret de menjadors escolars afavoreix l’entrada massiva de l’empresa privada als centres educatius i incentiva el negoci amb els menjadors de les escoles de titularitat pública. L’esborrany del decret de menjadors deixa fora la participació activa de les associacions de familiars d’alumnes del model de menjador escolar i no garanteix l’atenció als alumnes amb necessitats educatives específiques. La finalitat principal de SOS menjadors és aixoplugar sota seu famílies d’alumnes, sindicats, entitats i organitzacions vinculades amb els menjadors de qualitat i ecològics i altres organitzacions del món educatiu i la sobirania alimentària, per impulsar un nou marc legal que reconegui l’espai de migdia com un espai educatiu més del centre, garantint el dret a l’alimentació de qualitat.

El text de la moció es correspon amb la impulsada per SOS Menjadors, enriquida i adaptada a la realitat local i comarcal amb les aportacions recollides amb les converses que des de Som Poble hem mantingut amb les AMPA del municipi i la

comarca, la Ballaruga i famílies d’infants amb necessitats educatives específiques.

Les aportacions incorporades fan èmfasi en la necessitat de dotar del personal necessari de suport per a poder treballar l’educació inclusiva, en que rebin ponderacions més altes en els concursos públics el projecte educatiu i la incorporació de productes de proximitat i ecològics en detriment de l’estricta valoració econòmica, en el necessari retorn del menjador als instituts i en la revisió de la normativa aplicable a les contractacions del tercer sector, en especial als projectes d’atenció a les persones.