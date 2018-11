lluita institucional

El PDeCAT vota en contra d’una moció seva al Ple de la Diputació de Tarragona

Després que el PDeCAT hagi censurat cinc mocions a la CUP en els darrers tres anys, avui la formació de l’Esquerra Independentista ha fet un experiment inèdit en ciència política, consistent en presentar al Ple signada per la CUP una moció del PDeCAT. En aquesta ocasió, la moció no ha estat censurada i s’ha pogut debatre al Ple, però el PDeCAT hi ha votat en contra i no ha estat aprovada.

La CUP ha presentat al Ple de la Diputació de Tarragona d’avui una moció, que era una còpia exacta –títol inclòs- d’una moció que el PDeCAT ha presentat a diferents ajuntaments de Catalunya, entre d’ells Riudoms, on fins ara era alcalde el vice-president primer sortint de la Diputació. Es tracta d’una moció que donava suport a una resolució aprovada al Parlament de Catalunya, en la qual es reprovava el rei espanyol.

La motivació d’aquesta estratègia ve provocada pel fet que en els darrers tres anys, el PDeCAT ha censurat fins a cinc mocions de la CUP al Ple de la Diputació en relació al “procés”. I d’aquesta manera, la CUP volia posar de nou en evidència el paper que està desenvolupant el PDeCAT a la Diputació, que cal recordar que és la única de Catalunya que no té penjada la pancarta de Llibertat Presos Polítics, així com que està adherida a l’AMI tot i l’abstenció del president Poblet i el diputat Granados.

Aquest experiment polític ha aconseguit esquivar la censura del PDeCAT a la Diputació, una estratègia sense precedents en cap institució pública del país, però en el moment de portar-la a debat, i tot i que el diputat Edgar Fernández hagi ensenyat que el text presentat per la CUP era una còpia exacta de la moció del PDeCAT, tots els diputats del PDeCAT han votat en contra de la seva pròpia moció.

Segons el diputat de l’Esquerra Independentista Edgar Fernández, “això demostra un cop més que el PDeCAT té més interès en mantenir les seves quotes de poder a les nostres comarques, que no pas la defensa de la República, ni que sigui retòricament com fa el seu partit al conjunt de Catalunya”. Així com també, “un cop més hem volgut demostrar que el PDeCAT no vota les mocions segons el seu contingut sinó en funció de les formació política que les presenta”.

Per altra banda, la CUP també ha presentat una moció perquè la Diputació i els ajuntaments segueixin un codi de bones pràctiques en la contractació per tal d’acabar amb els falsos autònoms i la precarietat dels i les artistes que no ha rebut cap altre suport.

Per últim, la CUP ha estat la única formació política que ha votat en contra de la proposta de pressupostos de la Diputació de Tarragona per al 2019. Uns pressupostos, que segons ha denunciat Fernández en seu plenària, “continuen mantenint la Diputació com una menjadora dels partits polítics i com una repartidora de diners per finalitats polítiques”, fent referència als 2,5 Milions d’euros destinats a sous de diputats i diputades, així com als més de 8 Milions d’euros en subvencions nominatives que el govern reparteix de forma discrecional.