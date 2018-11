25N

El nou Moviment Feminista de Mallorca neix per potenciar i canalitzar la lluita feminista a l'illa

Ha convocat diverses mobilitzacions a Mallorca contra la violència masclista. Ahir va tenir lloc la IV Marxa de Torxes a Manacor convocada per l'Assemblea Antipatriarcal de Manacor i Dones de Llevant.

Aquesta setmana s'ha donat a conèixer el nou Moviment Feminista de Mallorca coma coordinadora agrupa diverses entitats i activistes feministes d’arreu de l’illa, i neix per canalitzar i potenciar la denúncia i lluita en contra del sistema heteropatriarcal i les desigualtats, opressions i violències masclistes que atempten contra els drets i la vida de les dones a la societat actual.

En el comunicat llegit a la presentació ca apunta que a les Illes Balears "són el territori amb més denúncies per violència de gènere de tot l'Estat, amb una xifra que arriba a les 7.974, segons les dades del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears", diu el comunicat. L'any 2017, "el nombre de denúncies es va incrementar en un 2,5% respecte de l'any anterior".

25-N

El Moviment Feminista de Mallorca ha convocat "la ciutadania perquè surti al carrer a rebutjar la violència masclista, homenatjar totes les que ja no hi són i perquè ens sentin a prop de totes aquelles companyes que en algun moment han estat o són víctimes de violència de gènere".

Durant la setmana del 19 al 25 de novembre es duran a terme diferents accions de denúncia, rebuig i condemna. El dia 24 hi haurà una manifestació nocturna feminista no mixta a les 22 h. El punt de sortida serà la plaça de París i el lema serà 'La nit i els carrers són nostres'.

El 25 de novembre hi haurà una manifestació que sortirà des de la plaça d'Espanya a les 12 h sota el lema 'Ens volem vives i lliures de masclisme!'. Hi participarà la batucada Tambors per la Pau.