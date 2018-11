El feminisme reaccionari: Arma de propaganda imperialista

Els greuges, la infravaloració, la submissió, la violència, la invisibilitat, l’opressió, l’explotació i el menyspreu vers el gènere femení al llarg dels segles, va comportar que des de finals de segle XIX s’alcessin veus, per a canviar l’estat de les coses.

Des de les dones proletàries, obreres, assalariades, fins als conglomerats industrials que reclamaven millores de sou i rebaixa dels preus dels aliments, fins a les pertanyents a la burgesia progressista que reclamaven el dret de vot i la igualtat política, es va estendre al si dels països industrialitzats un ampli moviment, divers, però amb punts de confluència ja sigui en l’àmbit econòmic, polític, legal o cultural, transformant la immensa majoria de les protestes en onades progressistes i fins i tot revolucionàries.

Aquesta situació va anar en augment durant tot el segle XX i els “drets de les dones”, es van anar incrementant en les metròpolis imperialistes en bona part degut a la necessitat del gènere femení, per assegurar la reproducció humana masculina massacrada per les dues grans guerres mundials, al mateix temps que la necessitat de mantenir la producció en èpoques de guerra (o períodes d’entreguerres), durant els quals la mà d’obra masculina era enviada als fronts de guerra.

Passada la gran reestructuració del capital mundial després de la Segona Guerra Mundial, on els homes van tornar a ocupar un lloc privilegiat en el sistema productiu, les dones van veure congelats alguns dels “drets” concedits durant l’etapa bèl·lica. Poders polítics, econòmics i culturals van assignar a les dones el paper fonamental de reproductores de l’espècie.

L’existència de la URSS, on es feia palès la igualtat jurídica i econòmica de les dones en el procés de construcció social, va ser un detonant i mirall per les formacions revolucionàries o d’esquerres dels centres imperialistes. Al costat del inici d’una explosió productivista en la dècada dels anys ‘60 que suposava un cert alliberament degut a la possibilitat de sortir de l’estat de submissió, tant per la possibilitat de incorporació al procés productiu, com per les legislacions respecte al dret de divorci.

Si be la revolució xinesa va aportar també un trencament pel que fa a la submissió de la dona, la seva influència no va ser tan notable respecte als països dependents, colonitzats o neocolonitzats, és a dir, les àrees geogràfiques alienes als centres de decisió imperialistes.

En la dècada dels anys ‘70, el moviment feminista s’estén arreu i algunes de les les seves exigències topen frontalment amb l’ordre establert, (bàsicament el tema de l’avortament). Al mateix temps, el capital, treu lliçons del que van representar les grans protestes “del ‘68” a França, Alemanya, Itàlia, Estats Units. Es va iniciar una gran operació molt ben analitzada per Luc Boltanski i Eve Chiapello a “El Nou Esperit del Capitalisme” en la qual s’inclou una aposta per la incorporació de algunes dones al procés d’acumulació.

Des d’aleshores, l’element reivindicatiu feminista ja no es potestat dels sectors progressistes i/o revolucionaris, sinó que “el mercat” s’apodera d’una part cada cop més important de les seves plataformes, i s’inicia un procés d’incorporació de la dona –de classe mitja- als cercles perifèrics del capitalisme, entre ells l’espai de representació política, arribant a la presidència o primera ministressa d’alguns països des de 1964 a (L’Índia, Sri- Lanka, Paquistan Birmània, República de Malaui, Nepal, Xile, Namíbia, Taiwan, Corea del Sud, Filipines, Equador, Libèria, Argentina, Illes Marshall, Illes Maurici, Mongòlia, Moldàvia, Malta, Polònia, Irlanda, Croàcia, Estònia, Lituània) afegides a les que ho foren en països més “centrals” com; (Gran Bretanya, Alemanya, Israel, Noruega, Finlàndia i Islàndia, ) i fins i tot recentment a la direcció del Fons Monetari Internacional (FMI)

Però precisament no s’han distingit per les seves polítiques progressistes, (a excepció de Sirimavo Bandaranaike), més aviat al contrari. Cal recordar Maria Estela Martínez creadora de la “Triple A” i els decrets d’anihilament de la dissidència a Argentina; Golda Meir “la dama de ferro”, Margaret Thatcher “mare del neoliberalisme”, Angela Merckel, Christine Legard, o Hillary Clinton, la impulsora de les “primaveres de colors” i recolzament del terrorisme a Orient Mitjà. Sense parlar de les dones que han jugat un paper polític important a Espanya: Rita Barberà, Cospedal, Santamaria, Villalobos, etc.

De totes formes, al conjunt del col·lectiu social, podem dir que no li ha fet ni fred ni calor aquest paper polític, tant se val home o dona, i la aposta del capital per donar una imatge equilibrada quedava difuminada. La gran aposta ha estat la cooptació de dones per jugar un paper important o si no mediàtic en la mal anomenada “societat civil”, es a dir, en l’entramat social, i per a ser utilitzades precisament per ser dones, i emparades pel sentiment corporatiu d’una bona part del moviment feminista occidental, en tots els fronts d’intervenció del imperialisme.

Cal també reconèixer el valor de moltes dones començant per les “Madres de la Plaza de Mayo” i podríem seguir pel conjunt de la geografia mundial fins acabar amb les dones voluntàries que composen els batallons femenins i la General de Brigada Nibal Madhat Badr de l’Exèrcit Àrab Siri que lluiten contra la invasió euronordamericana.

Abans i durant la invasió nord americana d’Afganistan el moviment feminista occidental va desplegar una campanya immensa contra el “burka”, establint un lligam d’aquest amb l’opressió de les dones afganes, i per tant recolzant la invasió en nom d’uns hipotètics “drets humans”. Tanmateix centenars de les anomenades organitzacions no governamentals, posaven al capdavant a dones com una espècie de certificat de “qualitat”, quan aquestes organitzacions eren les organitzadores de les “revoltes de colors”, creades, impulsades, i finançades, des dels serveis secrets dels centres imperialistes, (Ucraïna, Birmània,... i recentment Síria per tal d’argumentar com a “progressista” per la participació de les dones en les milícies del YPG, la creació d’un Kurdistan sirià seguint les instruccions del imperialisme euronordamericá i israelià). L’últim paper jugat lamentablement per dones, ha estat l’anomenada “caravana per la pau a Nicaragua”, que s’està passejant per Europa amb la tasca de blanquejar l’intent de cop d’Estat a Nicaragua.

Els noms d’activistes, periodistes, estudiantes, etc. que disposen de grans espais immerescuts a tots els mitjans de comunicació abonen i justifiquen les intervencions cívico-militars arreu del món. Personatges com Noura Ghazi Safadi –coautora de la campanya d’internet junt amb Bassel Khartabil de la “Syrian Revolution” al 2011-, finançada pels serveis secrets euronordamericans, han tingut cabuda dins els mitjans de comunicació de l’anomenada esquerra.

Tanmateix, personatges tan foscos com Leila Nachawati, que Euskal Herria Socialista, el 10 d’octubre de 2016 l’anomenava “La Perra de Soros en España”, arran de les seves publicacions i explicant que aquesta co-fundadora de “Syria Untold”, web agregada a Open Democracy, una "plataforma global de mitjans independents" amb seu a Anglaterra que rep finançament del poder econòmic occidental a través de diverses agencies, fons, fundacions, etc. como la Open Society Foundation de Georges Soros, Rockefeller Brothers Fund, Ford Foundation... o la Nacional Endowment for Democracy (NED). Bé doncs, Leila Nachawati sembla que es la nineta dels ulls de certa esquerra, ja que es la convidada d’honor tan a l’Escola d’Estiu de la CUP, com aquests propers dies en les activitats de la setmana de solidaritat amb Síria organitzades per l’Ajuntament de Barcelona. Al seu costat una altra joia de la propaganda a favor de les intervencions militars imperialistes i el ISIS a Siria Nour Salameh com ho reflecteix en l’article a IEMED (**). Només cal cercar els seus escrits a internet per veure el verí que destil·len vers els pobles que intenten resistir l’ofensiva imperialista.

De la mateixa manera, la nicaragüenca Jessica Cisneros, dirigent d’un fantasmagòric “Movimiento Cívico de Juventudes”, i Yerling Aguilera del “Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas” (*) ampliament conegut per rebre finançament de la Fundació Nacional per la Democràcia (NED) –òrgan lligat al Departament d’Estat nord-americà- del qual, que es tingui constància pública, va rebre del 2015 al 2017 un total de 224.162 $ per organitzar activitats paralel·les a el intent de cop d’Estat de juny de 2018. Aquestes dues dones, emparades, convidades i homenatjades per un ample sector del moviment feminista de Barcelona, el Parlament de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, es passegen fent de portaveus del imperialisme nord americà i de la COSEP (gran patronal nicaragüenca), i fins i tot “intercanviant punts de vista” amb parlamentaris de la CUP.

Cal doncs destriar el gra de la palla, no pel fet de ser dona, no per l’atribut de gènere, s’és conseqüentment progressista o revolucionari. Això ve determinat per la posició que es pren i l’actuació que es porta a terme en l’espai de la lluita de classes, tant a nivell intern com internacional. En el cas contrari, s’abandona el necessari internacionalisme –el proletari- i es canvia per un cosmopolitisme sectorial a major glòria del capital.

