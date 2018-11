El 25N sortim al carrer per reivindicar que ens volem vives

El proper 25 de novembre es commemora el Dia Internacional per a l’eliminiació de la violència envers les dones. Un any més, les feministes sortim als carrers i convertim aquesta data en una jornada de lluita per les nostres vides i per la llibertat dels nostres cossos.

La violència masclista és una pandèmia, és una de les violacions dels drets humans més comuna i recurrent en tot el món. Assassinat, violació, assetjament sexual, coacció reproductiva, mutilació genital o matrimoni forçat són conceptes molt presents en la realitat de la dona arreu. El sistema patriarcal genera la violència masclista en la desigualtat de les seves estructures de poder i l’empara i protegeix amb les seves institucions.

Als Països Catalans, en el que portem d’any, hi ha hagut 25 feminicidis. Segons dades de l’Observatori per la Igualtat de Gènere, a Catalunya hi ha hagut 7.808 trucades des de gener fins octubre al telèfon 900, un telèfon per a víctimes de la violència masclista gratuït, confidencial i que funciona les 24 hores. Segons la mateixa institució, el 7,1% de dones majors de 15 anys ha declarat haver mantingut relacions sexuals contra la seva voluntat.

Aquest any, la sentència de “La manada” va fer veure a moltes persones que la justícia a l’estat espanyol no és pas cega sinó profundament patriarcal. La violència estructural contra les dones demostra que el feminisme que pregonen des de segons quins sectors de la política institucional amb grans pactes contra la violència masclista és una rentada de cara del tot hipòcrita. Des dels poders fàctics no hi ha cap mena d’interès per derrocar l’estructura patriarcal que impera en la nostra societat.

És per això que qualsevol solució passa per l’autoorganització feminista. Des de baix, creem estructures antipatriarcals, eduquem-nos en el feminisme i lluitem pel dret més bàsic: el de la vida. Aquest cap de setmana, la coordinadora “25N Tarragona” organitza els següents actes:

· 24 de novembre, marxa de torxes no mixta (20 h, plaça de la Font de Tarragona)

· 25 de novembre, manifestació (12 h, plaça Corsini de Tarragona)

· 25 de novembre, manifestació unitària del Camp de Tarragona (19 h, Mercat Central de Reus)