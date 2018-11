Black Friday

En el marc de la campanya, aquest divendres 23 de novembre a les 19h, coincidint amb el ja popular Black Friday, es projectarà al Zumzeig cinecooperativa -i en col·laboració amb l’Espai de Consum Responsable de l’Ajuntament de Barcelona.

Ecologistes en Acció denuncia l'explotació laboral i la devastació del planeta que hi ha darrere l’hiperconsum que fomenten les polítiques econòmiques. L'organització crida a la reflexió de la societat i al canvi urgent del model de producció i consum actuals.



Malgrat la conscienciació general sobre els greus problemes de desigualtat, explotació laboral, contaminació, canvi climàtic i esgotament de recursos, etc., es manté de facto el negacionisme amb les polítiques econòmiques de “creixement infinit” que són la base de la crisi global.



Els ecologistes fan una crida als governs a abandonar les falses solucions que proclamen sota l'eslògan de l'economia circular, abans anomenada economia verda, que tracten de frenar les regulacions socials, ambientals, econòmiques i fiscals necessàries per canviar els processos de producció i consum insostenibles actuals.



“La devastació s'està accelerant amb els processos de liberalització i privatització que estem veient en la nova fase d'expansió del capitalisme de plataformes”, alerta María García, membre d’Ecologistes en Acció i de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, qui recorda que "tenim tan sols 12 anys per frenar el canvi climàtic, segons el recent informe emès pel Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic de l'ONU (IPCC)".



