Festes de Nadal

Dolors Sabater lamenta la recentralització del Nadal a Badalona, la retallada d’activitats als barris durant les festes i el menysteniment a les entitats

L’alcaldessa de Badalona fins al juny de 2018 ha valorat de forma crítica la proposta de campanya nadalenca de l’actual govern: “Vam impulsar unes festes de Nadal amb valors i amb presència d’activitats a tota la ciutat que ara es veuen eliminades” i afegeix “el programa incloïa els actes que fan moltes entitats a cada racó de la ciutat i que avui no les han ni nomenat en la roda de premsa”.

Dolors Sabater també ha destacat el biaix que adquireixen les propostes del govern per celebrar les festes de Nadal a la ciutat. Recorda com des del govern que ella liderava, es van impulsar unes celebracions inclusives, amb valors i arrelades a cada barri de la ciutat. Un model actiu basat en la participació de les entitats i en generar cohesió social a la ciutat que contraposa, segons Sabater “amb l’actual proposta basada en la passivitat que tracta els veïns i veïnes de Badalona com a simples consumidors de les festes que no hi poden participar ni fer-les seves”.

A més, ha lamentat la nul·la presència de dones al concert de l’1 de desembre, “cosa que confirma la incapacitat del regidor d’igualtat de mantenir les polítiques feministes que vam impulsar” i afegeix: “Com pretenem sensibilitzar els nostres nens i nenes sobre les joguines no sexistes si no hi ha cap tipus de sensibilitat en visibilitzar les dones en qualsevol àmbit de la vida?”.

Dubtes legals sobre la il·luminació nadalenca

El grup municipal també mostra preocupació respecte el pagament de la il·luminació de l’arbre que ocuparà el centre de la Plaça de la Vila o del Pont del Petroli. Per primera vegada, es va fer una contractació pública de les llums de Nadal de diferents carrers comercials de la ciutat a càrrec de partida pressupostària municipal, pel valor de 70.000 euros. Donat que el contracte d’il·luminació nadalenca estava tancat i adjudicat estudiaran si hi ha algun tipus d’incompatibilitat o si es produeix l’anomenada ‘divisió de contracte’ en el pagament del mateix concepte en contractes diferents. El grup municipal de Guanyem Badalona en Comú encara espera la resposta a la pregunta enviada al govern municipal fa setmanes sobre la partida econòmica del pressupost municipal que sufragarà aquesta despesa i per quina quantia s’han adjudicat aquests extres del contracte d’il·luminació.

Els actes del programa nadalenc d’any anteriors havien estat descentralitzats, amb arbres dels desitjos a cada districte, participació de les entitats en les celebracions, patis oberts, campanya de joguines no sexistes, solidaritat i suport al petit comerç augmentant la il·luminació a diversos eixos comercials de la ciutat. Els actes de festes, diu Sabater “haurien de convidar a persones de totes les edats, com nosaltres fèiem amb l’Espai Jove, el Parc de Nadal o el Parc Esportiu” a més “qui prefereix un Nadal més tradicional, ara es queda sense la centralitat del pessebre que vam recuperar al mig de la plaça”.

“Tot plegat” diu l’alcaldessa “em recorda massa a una voluntat propagandística del comitè de campanya que tenim instal·lat a l’ajuntament que enlloc de fer unes festes viscudes a cada barri, les converteix en un escenari per a la seva projecció mediàtica”.