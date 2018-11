lluita institucional

Dolors Sabater fa balanç de la gestió municipal davant 200 persones i sense la presència de l’alcalde

Dolors Sabater, exalcaldessa de Badalona i candidata a la reelecció per Guanyem Badalona en Comú, va protagonitzar ahir, dimecres 14 de novembre al vespre, un acte al Centre Cívic de La Salut on van assistir prop de 200 persones per parlar sobre gestió econòmica de l'Ajuntament de Badalona. L'acte es va convocar com una "audiència pública" i fins al darrer moment es va mantenir la invitació a l'actual alcalde sorgit de la moció de censura de PP, PSC i Cs perquè pogués debatre amb ella aportat dades contrastades i no "falsos titulars" (en paraules de la mateixa Sabater). Recordem que la proposta va sorgir després que el govern local actual difongués uns titulars que feien referència a milions en "factures impagades" i on va arribar a acusar de "mala praxi" a l'alcaldessa fins al juny Dolors Sabater, de Guanyem Badalona en Comú.

Sola sobre l'escenari i amb l'ajuda d'una projecció on va difondre fins a 50 gràfiques amb dades basades en informació del Ministeri d'Hisenda i de la Generalitat de Catalunya, Dolors Sabater va voler desmuntar una per una totes les acusacions sobre la gestió econòmica del seu govern. En una primera part sobre ingressos municipals i despeses, Sabater va defensar que durant el seu mandat entre 2015 i 2018 l'Ajuntament ha augmentat un 9% els seus ingressos sense augmentar impostos més enllà dels bancs i grans centres comercials (que va veure augmentat l'IBI un 25% el 2017) i aplicant tarifació social (fer pagar més a qui més té i menys a qui menys té) a les escoles bressols municipals i als impostos locals. També va mostrar l'evolució del pressupost de despeses que ha crescut durant el seu mandat revertint les retallades milionàries de l'època del PP sobretot en manteniment i seguretat. Sabater, amb nombroses dades i gràfics exemplificadors, va demostrar que el deute municipal ha baixat un 22% durant 2015 i 2018 augmentant, això sí, la capacitat inversora un 80%.

Sobre la polèmica de les factures, Sabater va aclarir que no és cert que siguin "factures impagades" sinó factures que estan en tràmit i que no entren a temps en acabar l'any comptable i passen al següent. A més, va mostrar un gràfic on demostrava que el volum d'aquestes factures va caure un 75% a partir de 2015.

Autocrítica i propostes

Sabater va finalitzar després d'una llarga exposició fent autocrítica sobre alguns aspectes de gestió municipal que són mals endèmics organitzatius de l'Ajuntament de Badalona i que no s'ha trobat solució en els darrers anys, com és el cas del període mitjà de pagament a proveïdors. Tot i que la norma marca que les administracions han de pagar en un màxim de 30 dies, el període de pagament a Badalona augmenta en molts casos els 60 dies. Sabater va mostrar gràfiques des de 2012 on es veu que, fora de colors polítics, aquest és un mal endèmic organitzatiu. Va mostrar la seva preocupació perquè en els darrers mesos després de la moció de censura el període de pagament ascendeix als 98 dies.

Per acabar, Sabater va fer 4 propostes per millorar aquests aspectes i consolidar una modernització i excel·lència en la gestió administrativa de l'ajuntament. Va prometre impulsar com a mesura prioritària una gran reforma administrativa basada en la modernització de l'Ajuntament amb la implementació de l'administració electrònica i una gestió professionalitzada i no-polititzada a través de concursos públics per als llocs de direcció gestora. En l'àmbit d'ingressos, aposta per a la millora dels dos polígons industrials de la ciutat (com el projecte ja en obres del polígon de Badalona Sud) per atraure activitats econòmiques que aportin a través d'impostos augment en les arques municipals i consolidar la participació ciutadana en aspectes econòmics (com el disseny dels pressupostos) per aixecar amplis consensos i acabar amb el clientelisme.