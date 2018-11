Dolors Sabater explica el Model Badalona al Congrés Internacional ‘Una altra seguretat és possible. Repensant les polítiques de seguretat i defensa en l'àmbit global i local des de la cultura de pau’

“Aquesta participació confirma la referència del Model Badalona en el qual la proximitat, la democràcia i la prevenció són valors cabdals de la seguretat ciutadana” diu Sabater

Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona fins al juny del 2018 (després que una moció de censura de PP, PSC i Cs la fes fora), participarà al Congrés Internacional ‘Una altra seguretat és possible. Repensant les polítiques de seguretat i defensa en l'àmbit global i local des de la cultura de pau’ que organitza el Centre Delàs d'Estudis per la Pau i la Universitat Internacional per la Pau.

La taula ‘Construïm una altra seguretat des de baix: experiències de polítiques de pau i seguretat locals’, en la qual intervindrà Dolors Sabater, comptarà amb la presència de Josep Mayoral, alcalde de Granollers, qui ha treballat per introduir la concepció de la seguretat humana en les institucions municipals; Patricia Guerrero, experta en dret internacional humanitari i fundadora de la Ciutat de les Dones a Colòmbia; i Carlos Giménez Romero, director de l'Institut de Drets Humans, Democràcia, Cultura de Paz i Noviolencia.

L’alcaldessa fins al juny destaca aquesta invitació com ‘un reconeixement al model de seguretat que va impulsar el govern dels tres anys de canvi’ i afegeix que ‘malgrat els qüestionaments que rep per part dels partits de dretes és un model reconegut arreu del món i compartit per molts governs amb una visió àmplia i democràtica del que ha de ser la seguretat ciutadana’

Aquest congrés proposa reflexionar sobre la seguretat a través de diverses experiències de referència com ara Badalona i comptarà amb acadèmiques, pensadores i figures institucionals de l'entorn de les relacions internacionals, la cultura de pau i de la transformació social. El Congrés proposa algunes de les grans qüestions sobre models de seguretat que cal abordar com ara les alternatives al model de seguretat actual, quines s'estan construint a nivell local i global o el model de seguretat han d'impulsar les institucions per avançar cap al model de seguretat humana.