Deute municipal

Dolors Sabater convoca una audiència pública per parlar del deute municipal i convida a l’alcalde de Badalona

Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona fins al juny del 2018 (després que una moció de censura de PP, PSC i Cs la fes fora), ja ha fet pública la data de l’audiència pública per parlar de la gestió econòmica municipal que va prometre fa unes setmanes. Serà el dimecres 14 de novembre a les 19h al Centre Cívic de La Salut, i participarà la mateixa Dolors Sabater i ha convidat a l’alcalde Àlex Pastor, que encara no ha confirmat assistència.

L’actual govern municipal va engegar fa unes setmanes una campanya mediàtica sobre unes presumptes “factures impagades” per justificar que no disposen de cap pla d’acció municipal. Llavors Dolors Sabater va convidar a l’alcalde a fer una audiència pública conjunta per aportar dades amb transparència i deixar la pica-baralla a través dels mitjans de comunicació. “Dir mitges veritats també és una forma de mentir”, diu Sabater, i segueix: “És una irresponsabilitat que l’actual govern municipal s’amagui sota uns titulars de premsa manipulats per tal de justificar que no tenen cap pla de xoc, com vam prometre”.

Sabater, durant l’audiència, donarà explicacions sobre la situació què es va trobar a l’ajuntament en matèria de gestió econòmica el 2015, i com ho va deixar el 2018. Ha recordat que al 2015 l’ajuntament portava intervingut pel Ministeri d’Hisenda durant 3 anys, donada la mala gestió de PSC i PP, i que el deute municipal s’ha reduït un 20% augmentant la inversió un 80%, augmentant la recaptació apostant per la tarifació social i impostos més redistributius. També farà propostes en matèria de gestió per apostar per un ajuntament més transparent, modern i eficaç.

“Convido a l’alcalde a debatre de manera serena, sense espectacles, amb dades, transparència i amb propostes de millora”, ha acabat Dolors Sabater.