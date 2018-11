lluita institucional

Dolors Sabater acusa el govern municipal d'utilitzar la Guàrdia Urbana amb fins electorals i de mentir sobre les càmeres de videovigilància

Dolors Sabater ha valorat les mesures presentades avui pel govern municipal sorgit de la moció de censura de PP, PSC i C's sobre seguretat i organització de la Guàrdia Urbana. L'alcaldessa de Badalona fins al juny de 2018 ha denunciat sobretot la nul·la concreció en les mesures anunciades: "Avui hem presenciat una roda de premsa sobre unes càmeres que no existeixen, sobre les que no s'han iniciat tràmits per tenir permís d'instal·lar-les, que no se sap ni quantes ni on s'han de posar, ni amb quins diners s'han de pagar i que s'han de controlar en una sala que ni existeix el projecte per fer-la", ha declarat, contundent, Sabater.

L'exalcaldessa i presidenta del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú ha aclarit que per tal de poder instal·lar aquest tipus de càmeres s'ha de demanar autorització a la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya (òrgan depenent de la Generalitat) i que tal com ha pogut comprovar ella mateixa, ni tan sols s'han iniciat els tràmits de petició. A més, segons Sabater, aquests tràmits poden trigar mesos perquè s'han de justificar suficientment les motivacions d'aquestes càmeres més enllà de la vigilància de trànsit, que és el principal motiu pel qual s'acaba acceptant la seva instal·lació.

Sobre la resta de mesures tecnològiques (radars i control GPS per les patrulles), Sabater ha dit que aquestes mesures ja havien estat impulsades en el nou model de seguretat que va fer efectiu el seu govern, i que avui dia els tràmits per la sala de control estan en el mateix punt que ella els va deixar. "Només faltaria que quedés interrompuda la modernització de la Guàrdia Urbana que vam impulsar els darrers tres anys de govern del canvi", ha dit Sabater.

Dels aspectes organitzatius anunciats, com la creació d'una nova unitat motoritzada, Dolors Sabater ha posat en dubte la seva efectivitat real sinó va acompanyat d'un augment de la plantilla. Portar 4 agents motoritzats suposarà reduir a la meitat les patrulles actuals que van en cotxe amb 2 agents, per tant, "suposarà retallar les patrulles actuals, només és un canvi de vehicle, en cap cas s’augmenten”, segons Sabater.

Més efectista que eficaç

Sabater ha recordat que el pressupost 2018 que PP, PSC i Cs van tombar i va provocar la moció de censura contenia augmentar en 14 agents la plantilla de la Guàrdia Urbana, gràcies a un nou servei de control dels edificis municipals que alliberaria personal disponible per patrullar. L'exalcaldessa ho ha fet valdre en contrapunt a les mesures presentades avui pel govern municipal, que segons ella diversos estudis les qualifiquen de "més efectistes que eficaces". L'ajuntament de Badalona va impulsar un procés participatiu el 2016 sobre seguretat ciutadana entre entitats socials, veïnals i feministes i diversos experts de tot l'Estat, on es van discutir les diferents mesures que permeten augmentar la seguretat a les ciutats. Sabater ha recordat que entre les conclusions de les jornades "les càmeres no van ser valorades específicament perquè cap estudi ha demostrat que siguin eficaces per a perseguir la delinqüència", i en canvi es va optar per polítiques de millora de l'espai públic (com l'enllumenat públic) i els agents de proximitat.

Per a Sabater les mesures presentades avui són "una escenificació més d'aquesta presa de pèl continuada, un acte més d'aquesta utilització de la institució per fer campanya electoral".