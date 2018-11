Dia internacional per a l'elimanació de la violència contra les dones

Des de la Secretaria de la Dona de l’STEI Intersindical, un any més, hem de commemorar el 25 de novembre i recordar al món sencer que la violència cap a les dones no cessa.

Des de què es recullen dades relatives a les dones víctimes de terrorisme masclista han estat assassinades 972 dones. En el que va d'any, 2018, han estat assassinades 44 dones, sense comptabilitzar aquelles dones assassinades fora de les relacions de parella, en aquest cas el nombre ascendeix a 90, i és alarmant el creixement de menors assassinats pels seus pares , 8 nines i 2 nins amb l'única intenció de fer el major dany possible a la seva parella o exparella. (https://feminicidio.net/).

El terrorisme masclista no sembla ser important per a la societat. Només fa falta veure les estadístiques sobre el que més preocupa a la ciutadania i la violència cap a les dones ocupa el lloc 18 a la percepció dels principals problemes d'Espanya segons el CIS.

L'únic camí per eradicar la violència és un canvi social on les dones tenguem els mateixos drets i siguem considerades ciutadanes de primera, com els homes. Una societat on no sigui necessari parlar de les quotes per a què les dones assumeixin llocs de responsabilitat a les empreses, una societat on no es qüestioni contínuament la vàlua de les dones i on no se'ns sotmeti a un escrutini del nostre aspecte físic i on els rols sexistes desapareguin. Una societat on la justícia patriarcal no existeixi i ens trobem realment protegides, perquè quina dona que sofreixi violència masclista posarà una denúncia, si aquelles persones que les han de protegir no tenen perspectiva de gènere i automàticament les tracten com a culpables i no com a víctimes?

El moviment feminista ha arribat per canviar aquesta societat i no defallirem en la nostra obstinació fins que ho haguem aconseguit. Som dones, estam acostumades a lluitar per aconseguir el nostre lloc al món i així ho farem. No estam totes soles, som moltes. Volem que les violències masclistes siguin considerades com un problema social gravíssim, i que el seu tractament dels mitjans de comunicació sigui amb perspectiva de gènere, a totes les notícies i denunciant-se aquelles situacions que estiguin contra els drets de les dones.

És fonamental exigir formació en igualtat als centres educatius per evitar transmetre estereotips sexistes, així com una formació en feminisme per a totes les persones que intervenen amb dones víctimes de violències masclistes. Des d’aquí la nostra enhorabona a la acció conjunta de “Feminisme a l’escola” a la que s’hi han adherit més de 150 centres educatius de les Illes Balears.

I animam a tota la ciutadania a participar a les diferents accions convocades durant aquests dies pel moviment feminista, o associacions feministes, a totes les illes. Ens veim als carrers!