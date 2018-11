Diada de l'infant

Save the Children recorda la necessitat d’aprovar una llei que protegeixi els nens i nenes de la violència

En motiu del Dia de l’Infant que se celebra avui, Save the Children posa el focus en un dels col·lectius més vulnerables, els nens i nenes víctimes de la violència i recorda que els infants pateixen en major mesura els delictes més greus i més violents.

A Catalunya, l’any 2016, l’últim del qual hi ha dades disponibles, es van interposar 17.831 denúncies per actes violents contra nens i nenes. D’aquestes, 946 van ser denúncies per maltractaments en l’àmbit familiar i 967 per abusos i agressions sexuals.

Però la violència contra la infància pot anar molt més enllà. Entre el 2011 i el 2017, 15 nens i nenes van morir a casa nostra a causa de la violència domèstica. “A més de produir-se dins l’esfera privada i, per tant, quedar invisibilitzada, la violència a la llar és especialment danyosa perquè l’exerceix una persona que hauria de tenir cura del nen o nena, la qual cosa provoca una desestructuració dels patrons de les relacions familiars i socials i genera efectes especialment negatius en el desenvolupament de l’infant”, destaca Antoni Pérez, director de Save the Children a Catalunya.

L’abús sexual és una altra forma de violència que pateix la infància. A Catalunya, gairebé una de cada cinc persones, el 17% (15,5% dels nois i el 19% de les noies), ha patit abús sexual durant la seva infància. Més que en les altres formes de violència, el pitjor problema de l’abús sexual infantil és el secret i els tabús que l’envolten, per això, la majoria dels casos romanen ocults. Segons l’enquesta de convivència escolar i seguretat a Catalunya, un 30% dels alumnes d’ESO i Batxillerat ha patit una agressió sexual durant el curs 2016-2017.

La violència contra els nens i nenes adopta diferents formes i apareix en diferents àmbits, també a l’escola. L’assetjament escolar afecta més de 16.000 adolescents (un 9%) a Catalunya mentre que 12.500 (un 7%) són víctimes de ciberassetjament. Com ocorre en tots els tipus de violència, aquestes dades s’han de revisar sempre a l’alça ja que són situacions poc detectades i infravalorades.

“Els infants tenen uns drets propis que cal defensar, per això és necessari aprovar una llei que els protegeixi de tots els tipus de violència, de la violència a la llar, dels abusos sexuals, del maltractament, etc. Un marc normatiu transversal que inclogui mesures de prevenció, detecció, protecció i reparació dels danys”, afegeix Pérez.

Acte davant el Congrés de Diputats

Materials audiovisuals (Fotos, broll per mitjans i vídeo amb portaveu de Save the Children al Congrés): https://prensasavethechildren.smugmug.com/Nacional/Otros/Acto-D%C3%ADa-del-Ni%C3%B1o-2018/

L’organització ha reproduït avui davant el Congrés dels Diputats el dibuix a mida real d’un nen que va ser víctima d’abusos sexuals per part del seu pare i el seu entorn durant anys. En el dibuix, el nen va reflectir la seva habitació com un malson ple de monstres, cadàvers, foc, fantasmes i polls. L’any passat es van interposar 4.542 denúncies arreu de l’Estat per delictes de violència contra menors d’edat.

La violència contra la infància al món

Assetjament, agressió, matrimoni forçós, mutilació genital o explotació sexual són formes de violència que afecten milions de nens, nenes i joves arreu del món. Cada cinc minuts un infant mort al món a causa de la violència i el 75 per cent ha patit algun tipus de violència. Cada any 30 milions de nenes i joves pateixen mutilació genital i 15 milions són obligades a casar-se.

