Després d’un any de crueltat, la injustícia continua. Fem efectiva la República catalana

Avui fa un any que Oriol Junqueras i Quim Forn són tancats en un centre penitenciari en presó preventiva, just avui que fa un any d’aquesta crueltat hem conegut l’escrit d’acusació presentat tant per part de la fiscalia que acusa de rebel·lió i malversació els presos i preses polítics, amb penes de fins a 25 anys de presó i inhabilitació absoluta, com de l’Advocacia de l’Estat. Avui també sabem que la fiscalia demana a Jordi Sànchez 17 anys de presó i la inhabilitació absoluta per ser president de l’Assemblea Nacional Catalana quan es va fer el referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre. Així mateix, es demanen 17 anys de presó i la inhabilitació absoluta a Carme Forcadell, presidenta del Parlament i expresidenta de l’ANC, i 17 anys de presó a Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, l’entitat amb qui hem treballat plegats en nombroses ocasions.

Davant d’aquests fets MANIFESTEM:

L’escrit d’acusació és una mostra que l’Estat espanyol segueix enrocat en la repressió política basada en fets inventats, imputa delictes que no s’han comès i demana penes extremadament greus. Recordem que el Tribunal de Schleswig-Holstein va desestimar els delictes de rebel·lió i sedició per a Carles Puigdemont, ja que va considerar que no es pot provar violència en els fets pels quals se’l volia extradir.

Un procés polític propi de règims autoritaris que evidencien la no independència del poder judicial i la seva implicació en una acció d’estat antidemocràtica contra la lliure expressió de la dissidència política.

En l’acció de la fiscalia, que depèn del Govern de l’Estat espanyol, s’evidencia que no hi ha hagut cap canvi d’actitud i segueix impulsant una operació de persecució política de l’independentisme que sempre ha actuat políticament, per vies democràtiques i no-violentes.

Davant d’aquesta acusació denunciem aquest procés antidemocràtic, exigim el sobreseïment i l’arxiu de tots els processos oberts i, per tant, la llibertat de tots els processats, així com el lliure retorn de les persones exiliades.

També denunciem davant de la comunitat internacional i, en especial, davant els pobles d’Europa, la vulneració per part de l’Estat espanyol dels drets humans dels presos i les preses polítics processats en aquesta causa i en el conjunt de processos oberts contra la ciutadania que vulneren els drets fonamentals que garanteixen les llibertats i la lliure acció política, la sobirania del Parlament i l’acció dels diputats i les diputades en virtut del mandat que la ciutadania els va donar en ser elegits. Des de l’Assemblea ens comprometem a denunciar tota vulneració de llibertats i dels drets dels ciutadans a participar en els afers públics directament o per mitjà de representants lliurement escollits en eleccions per sufragi universal.

La farsa que representa aquest procés judicial, que va des de la presó preventiva fins a la que serà la sentència d’aquest judici injust, demostra que només aconseguirem la llibertat dels presos i les preses polítics, les persones processades i exiliades, i establir un estat de dret on es garanteixin les llibertats i drets fonamentals, construint la República catalana.

Fer efectiu el mandat de l’1 d’octubre i consolidar la República catalana és el que ens garantirà un estat que respectarà els drets civils i polítics de tota la ciutadania, inclosa la dissidència política. Això demostra com d’urgent és que l’independentisme estableixi una estratègia conjunta per aplicar-lo. I anunciem que no ens aturarem davant d’aquesta crueltat, portarem a terme una campanya de denúncia nacional i internacional d’aquest “judici” que inclourà mobilitzacions simultànies no només a Catalunya, sinó a les principals capitals europees.



Hem d’iniciar doncs un procés definitiu, per dir alt i clar a Espanya, a Europa i al món, que el poble de Catalunya no accepta ni acceptarà més aquesta humiliació i sotmetiment a un estat demofòbic. I que necessitem de tota la seva força i determinació per acompanyar-nos en la mobilització constant per la implementació efectiva de la nostra independència