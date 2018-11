25N

Desenes de persones surten al carrer a Agramunt el 25N en contra de les violències masclistes.

Aquest diumenge 25 de novembre l'Assemblea Feminista La Guilla ha convocat la ciutadania a sortir al carrer en el marc del Dia internacional contra les violències masclistes. Desenes de persones s'han concentrat a migdia a la Plaça Mercadal d'Agramunt on han participat en una performance on s'han recordat les persones assassinades aquest 2018 per violència masclista i on s'ha llegit un manifest.

Des de l'Assemblea Feminista La Guilla s'ha denunciat que aquest any a l'Estat Espanyol s'han produït, fins a la data, 89 feminicidis i assassinats (44 segons les xifres oficials), 25 d'aquests als Països Catalans.

S'ha lamentat que el recompte oficial de xifres només compti les violències en l’àmbit de les relacions sexoafectives, reduint-les d'aquesta manera a l’àmbit privat –amb reminiscències de l’enfocament tradicional masclista que parlava de “trifulques domèstiques”– i ocultant-les de l’espai públic. Els feminicidis no íntims, infantils o familiars (directes o indirectes), transfòbics, assassinats en l’àmbit del treball sexual, per robatori, per violències sexuals… queden fora del recompte oficial i, per tant, desconnectats de l’entramat. "Si no es relacionen entre si, es consideren com a casos aïllats, i això és un dels mecanismes patriarcals per restar importància a l’evidència dels impactes de les violències masclistes", ha comentat una de les seues portaveus. També s'ha denunciat que tampoc es tinga present les dones que s’han suïcidat en un context de violències de gènere ni els casos de lesions tan greus que, per exemple, hagin deixat en coma o en estat vegetatiu les agredides.

Durant les intervencions, s'ha assenyalat la justícia patriarcal, còmplice dels feminicidis i de les múltiples violències que ataquen a les dones. També s'ha posat el punt de mira no només en els feminicidis, sinó en tota la resta de violències masclistes, tant les visibles com les no invisibles, i s'ha mostrat una pancarta on deia "Mirar només la punta de l'iceberg és perpetuar els feminicidis, n'ets còmplice?".

Per últim, s'ha denunciat el tractament que se'n fa als mitjans de comunicació d'aquests feminicidis, on s'ha apuntat que no són morts, sinó assassinats.

En finalitzar l'acte, que ha servit per presentar el col·lectiu en societat, s'ha animat a totes les persones interessades en aquesta lluita a participar a les assemblees obertes que es celebren mensualment a Agramunt.