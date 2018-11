Franquisme

Demanen que l’Ajuntament de Tarragona es posicioni en contra de la instal·lació de la Fundació Francisco Franco a la ciutat

En el 43è aniversari de la mort del dictador Francisco Franco el Fòrum de Tarragona per la Memòria, la Plataforma Antifeixista i la CUP han aprofitat per posicionar-se en contra de la instal·lació Fundació Francisco Franco a la ciutat, i han fet pública una moció conjunta que duran al plenari per tal que l’Ajuntament es posicioni en el mateix sentit, i doni compliment als acords aprovats al plenari en relació a retirar la simbologia feixista i contra els crims del franquisme.

Pep Prats, en representació del Fòrum de Tarragona per la Memòria, ha criticat la normalització de la presència feixista 43 anys després de la mort de Franco, que s’evidencia a les manifestacions organitzades per formacions com la Falange o en fundacions com la que porta el nom del dictador. Prats ha recordat que existeix una resolució del Parlament Europeu que emplaça a prohibir no només aquesta fundació sinó totes les entitats i organitzacions que glorifiquen el feixisme i ha criticat que “no se li està donant compliment i sembla que a l’Estat espanyol sigui compatible ser demòcrata amb ser franquista, quan és una aberració”.

Prats també ha situat l’origen de la problemàtica en l’esperit de la transició, la qual “va consistir en canviar alguna cosa perquè no res canviï i ens ha instaurat en la inacció”. Ha afirmat que “avui en dia els partits progressistes fan veure que volen canviar coses però acaben dient que hi ha coses més importants que el franquisme”. Això, ha afegit, es pot veure tant al govern central com a l’Ajuntamet de la ciutat, que encara no ha desenvolupat els acords de les mocions aprovades.

Per la seva banda, des de la Plataforma Antifeixista de Tarragona, Gemma Lladó, han fet una crida a “l’apoderament de la classe treballadora per plantar cara al feixisme que cada dia avança més als nostres barris i pobles”. Gemma Lladó ha remarcat la necessitat que el clam “No Passaran” esdevingui unànime entre totes les forces que es declarin antifeixistes.

Per últim, la portaveu de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona, ha explicat que les tres formacions portaran al plenari una moció per tal que el saló de plens rebutgi la presència de la Fundació Nacional Francisco Franco a Tarragona, després que el seu president des públic fa unes setmanes la intenció d’aquesta organització d’obrir una seu a Barcelona o a Tarragona. D’aquesta manera, ha assegurat, “en el cas que totes les forces polítiques no siguem capaces d’emetre una Declaració Institucional que vagi en aquest sentit, el proper ple es debatrà una moció que esperem que compti amb el suport de totes les entitats que s’han posicionat en contra del feixisme en un moment o altre a la ciutat”.

Estrada ha criticat que la transició “només va ser una farsa per deixar-ho tot atado y más que atado” i ha assegurat que l’herència franquista impregna totes les estructures i institucions de l’Estat espanyol. Per això, la cupaire ha emplaçat a totes les forces polítiques que es consideren demòcrates a fer “un front comú real contra el feixisme independentment de si es posicionen a favor o en contra de la independència”.