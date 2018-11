CxR sobre el Consell per la República

Constituents per la Ruptura (CxR) saludem la posada en marxa del Consell per la República. La consulta interna que hem fet ha donat com a resultat i per amplíssima majoria el mandat d’inscripció de CxR dins dels registre d’entitats del Consell per la República.

Com ja hem dit altres vegades, l’assoliment de la independència requereix ara més que mai d’una lluita oberta, constant i sobretot transversal, lliure de sectarismes. El Consell per la República obre una nova eina per potenciar aquesta transversalitat sense abandonar la lluita diària antifeixista, antiimperialista, per l’alliberament dels presos polítics, per un procés constituent unilateral i popular i, en definitiva, per a la implementació de la República catalana des de la base.

CxR rebutja qualsevol temptació de retornar a l’autonomisme i és per això que lluitarem perquè des del Consell per la República, com des de qualsevol altre àmbit amb vocació plural i transversal, s’unifiquin estratègies perquè surti un nou full de ruta que, respectant el mandat del primer d’octubre, porti a consumar la República des de les premisses que sense unitat no hi ha independència i sense independència no hi ha ruptura amb el Règim del 78.

El trencament del corrupte i autoritari Règim del 78 és, en si mateix, una fita democràtica extraordinària que ens ha de permetre definir d’una vegada per totes el model de país que volem i que, en el nostre cas, lluitem perquè estigui inspirat en els valors de la democràcia, el socialisme, el pacifisme, l’ecologisme i el feminisme com a eixos principals.

Barcelona a 30 de novembre de 2018