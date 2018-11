25-N

CUP Reus: "En qüestions de Violència Masclista no ens valen les escenificacions, necessitem polítiques efectives i reals"

Feministes com a proposta de mínims, feminisme per canviar-ho tot! #25n #Reus | Autor: CUP Reus

El passat 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència masclista, 500 persones van participar en la manifestació a Reus per condemnar les diferents violències masclistes, des de la psicològica i verbal fins la física i les discriminacions que patim pel simple fet de ser dones. En el que portem d’any han estat 90 víctimes mortals a causa de violència masclista a l’Estat espanyol, 24 de les quals als Països Catalans és per això que vam alçar les nostres veus per dir prou i, en concret a Reus, són 269 les dones ateses per violència masclista durant aquest any.

Jessica Gil, membre de l'Hora Violeta, explica que «vam dur a terme una manifestació i un acte polític per tal de denunciar el sistema capitalista i patriarcal que ens sotmet a la lògica mercantilista i voraç de la propietat privada, per defensar el dret a l’autodeterminació dels nostres cossos i vides i per decidir com i on viure, lluny de les opressions i discriminacions a les dones, lesbianes, trans i racialitzades»

Des dels dos col·lectius s'ha denunciat la il·legitimitat de l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament de Reus, avui 30 de novembre al Palau Bofarull, ja que es considera una simple escenificació per parlar d'una Llei buida de contingut pragmàtic i necessari per a fer front la realitat a la qual les dones estem sotmeses. Marta Llorens, portaveu de la Cup, ha denunciat que «la llei 5/2008 és deficient i limitada ja que no deixa clara quina és la distribució de competències entre la Generalitat i els Ajuntaments per a l'acollida d'urgència a les dones. En clau municipal, l'Ajuntament de Reus, en el mandat anterior, tenia un conveni amb la Fundació AGI (Assistència de Gestió Integral) per la gestió d'un pis d'urgències per a dones víctimes de violència masclista. Només va ser vigent fins el 2014, ja que no hi ha cap constància de l'existència d'aquest espai a l'actual carta de serveis de la Casa de la Dona ni al conveni de polítiques de general amb la Generalitat, per tant, hem perdut incidència en aquest àmbit».

Si l'indicador de risc de pobresa marca la taxa masculina en un 25% i la de les dones en un 49% i si hi afegim que en talls de subministrament el 68% de les persones afectades són dones i que, a més, un 44% tenen menors a càrrec, es fa evident la implantació urgent de polítiques d'emergència reals que ara mateix les institucions no compleixen.

Jessica Gil també diu que «en la llei 5/2018 el Govern ha de promoure mesures per facilitar l’accés a un habitatge a les dones que pateixen qualsevol forma de violència. En les reserves d’habitatge públic, el Govern ha de vetllar per a garantir l’accés a l’habitatge de totes les dones que es troben en situació de violència masclista. Però a Reus només disposem de 160 immobles d’habitatge protegit i durant el passat 2017 es van registrar als jutjats de Reus 502 desnonaments.

Per tant, critiquem la postura triomfalista del govern de la ciutat que segurament es manifestarà en aquest acte d'avui. És vergonyós,doncs, que les polítiques de gènere que hi hagut en aquest mandat hagin estat d'aparador».

En aquest sentit, Marta Llorens ha ratificat la proposta d'una regidoria feminista en un proper govern participat per la CUP ja que «és immensament necessari d'oferir recursos per reduir la feminització de la pobresa i la precarietat amb una diagnosi exhaustiva de la realitat, incloure perspectiva de gènere a tots els departaments i àrees de l'ajuntament i abordar la violència masclista amb tots els serveis adequats. Recordem que el govern de PdCat, ERC i Ara Reus, i l'empresa de l'ajuntament Reus Transport presidida per Sr. Arza encara no han executat la moció aprovada el juliol passat sobre la «Parada a demanda» presentada per la Cup»