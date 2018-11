Crida a la vaga de les universitats públiques de Catalunya el 28 i 29 de novembre

La convocatòria de vaga de totes les universitats públiques de Catalunya per als dies 28 i 29 de novembre per part de la Coordinadora Obrera Sindical dels Països Catalans i la CGT de Catalunya –a la Universitat de Barcelona hi convoca el comitè d’empresa en ple– obeeix a l’intent de frenar el model polític de les universitats que es va imposant i que les projecta com a espais elitistes, excloents, precaritzadors; unes universitats mancades de democràcia interna i d’autonomia externa. Dècades de submissió a les polítiques neoliberals han estat acompanyades d’un procés d’infrafinançament agut, la qual cosa s’inscriu en l’aplicació de paràmetres mercantilitzadors (supressió de línies horàries, reestructuracions departamentals, valoració de la recerca i la docència sota criteris merament quantitatius, enduriment dels requisits d’acreditació) i privatitzadors (privatització de serveis i de programes universitaris), alhora que implica la segregació per motius econòmics dels estudiants de classe treballadora a causa de l’augment extraordinari de les taxes de matriculació de graus, màsters i doctorats a partir del 2010.

Obeint el mandat emanat de l’assemblea interuniversitària duta a terme el proppassat 8 de novembre, la COS encoratgem tot el personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya a fer vaga per tombar l’estat de les coses i provocar un debat social que resta pendent des del 1977: quina universitat pública volem, a quin model de docència i de recerca aspirem i per a què ha de servir l’educació universitària. L’objectiu com a COS és superar el marc de relacions socials capitalistes i totes les formes d’inferiorització social, i el seu reflex a l’àmbit acadèmic. Mentrestant, advoquem per la resolució de les greus problemàtiques sociolaborals que afecten totes les universitats catalanes tot recollint les reivindicacions bàsiques sorgides de les diferents assemblees i del treball col·lectiu dins de TransFormemUB i els comitès d’empresa:

Obertura d’una taula de negociacions a Catalunya per regularitzar el professorat associat estructural de totes les universitats catalanes que està sostenint, juntament amb altre personal temporal, el funcionament de les universitats.

Millora de les condicions laborals del professorat associat, aplicació immediata de l’escala salarial màxima i eliminació dels greuges comparatius amb relació a la resta de figures del personal docent i investigador (PDA, factors multiplicadors, no reconeixement de la recerca i gestió).

Reconeixement de l’existència de contractació fraudulenta de professorat temporal (falsos associats i falsos interinatges) que cobreix taques estructurals i que no es faci cap acomiadament sota la forma de no-renovació.

Implementació de plans de promoció i d’estabilització per a investigadors predoctorals, postdoctorals, col·laboradors, lectors i agregats interins a jornada completa.

Obertura d’una taula de negociacions a Catalunya amb l’objectiu de resoldre els greus problemes laborals que pateixen els investigadors predoctorals.

Replantejament integral dels paràmetres merament quantitivistes que guien les acreditacions, en un marc contextual que sols afirma les dimensions purament mercantilitstes amb què s’està articulant i justificant el blocatge de l’accés a la carrera acadèmica i la promoció d’innumerables docents i investigadors.

Per aquestes raons, cridem a participar:

A Barcelona:

Dimecres, 28:

10h, concentració de PDI a l’AQU (Carrer dels Vergós-36).

12h, roda de premsa a la Direcció General d’Universitats (Via Laietana-2).

Tot el dia: accions d’estudiants en vaga als campus.

Dijous, 29:

9.30h, Bloc Diagonal (Palau Reial).

10.30h, Bloc estudiantil (Jardinets de Gràcia).

12h, manifestació (Pl. Universitat).

***

12h, manifestació (Pl. St. Domènec de Girona).

12h, manifestació Pl. Víctor Siurana de Lleida).

Igualment, encoratgem els companys i les companyes que treballeu a les universitats públiques a organitzar-vos col·lectivament sota la forma d’assemblees i de sindicats combatius –en el cas de la Coordinadora Obrera Sindical, com a organització sense ni un sol alliberat sindical ni jerarquitzacions ni subvencions estatals ni autonòmiques de cap tipus– per superar i deixar enrere la situació de patiment que hi ha darrere la mal anomenada excel·lència, per acabar amb la precarietat, per plantar cara a l’embat del neoliberalisme i per materialitzar la necessitat col·lectiva d’una universitat pública crítica i transformadora al servei de la societat.

La lluita és l’únic camí.

Barcelona, 26 de novembre del 2018