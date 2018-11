25-N

Crida a l’autoorganització de les dones badalonines vers les violències masclistes

El proper 24 de Novembre tindrà lloc una jornada per crear la 1a Xarxa autònoma de protecció, defensa i acompanyament de dones vers les violències masclistes a Badalona. La jornada s’emmarca dins dels actes amb motiu del 25 de Novembre, Dia Internacional contra les Violències masclistes, i tindrà lloc al Centre Cívic Can Cabanyes, entre les 10 i les 18h.

La iniciativa sorgeix del col·lectiu feminista Bloc Violeta i de dones fartes del degoteig constant d’agressions masclistes i la manca de resposta real social, judicial i institucional.

Els actes s’iniciaran a les 10h del matí al Centre Cívic Can Cabanyes i les assistents debatran al matí sobre les violències masclistes que reben en el seu dia a dia, i a la tarda sobre com donar resposta de manera col·lectiva en el moment en què es produeix l’agressió, com acompanyar-nos posteriorment i com prevenir aquestes agressions.