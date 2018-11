Contra la seva violència, organitzem l’autodefensa!

El 25 de novembre, dia internacional contra les violències masclistes, és una data assenyalada al calendari de totes. Cada dia fem front a violències quotidianes pel sol fet de ser dones, lesbianes, trans, bisexuals i persones dissidents. Per aquest motiu el dia 25 de novembre ens organitzem i aprofitem tots els altaveus per denunciar les agressions patides, ja que juntes som més fortes.

Aquest 25N ha de servir per començar una cursa de fons cap a la vaga general feminista del proper 8 de març. Per reactivar l'autoorganització popular que vam gestar a la nostra comarca, per retrobar les nostres xarxes solidàries i combatives i per continuar avançant en aquesta guerra contra el patriarcat.

La violència masclista té culpables amb noms i cognoms i còmplices que ho legitimen. Des d’una justicia patriarcal que ignora la necessària visió de gènere. Una educació i sanitat on manquen actituds feministes que treballin per la igualtat entre homes i dones i gèneres dissidents. Un "gobierno feminista" que s'ho mira, passiu, sense que res canviï, així com tots els estats on la ultradreta avança en detriment dels drets de totes les persones que no formen part del hegemonic gènere masculí, cis i hetero. Avui més que mai les dones, lesbianes, trans, bis i demés dissidències i en concret, les treballadores, patim les violències tant institucionals com personals en una societat que es proclama igualitària i es descobreix com a represiva.

Fins l’octubre d’aquest any, a Catalunya, hi han 9762 víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella, 2590 víctimes per violencia masclista en l’àmbit familiar, 1519 víctimes de violència masclista en l'àmbit social i/o comunitari, 12 víctimes de mutilació genital femenina, 9 víctimes de matrimoni forçat. I 6 dones que ja no hi son, que han sigut assassinades. Ens falten 6 dones que ja no poden lluitar, més de 10000 víctimes que tenen por, més totes aquelles que viuen amb el silenci.

No ens falten motius, i ens sobren víctimes i assassinades. No podem evitar denunciar totes les víctimes reconegudes a Catalunya i totes aquelles persones que opten pel silenci, un silenci que és una peça clau del patriarcat. Durant segles ens han fet sentir culpables i avergonyides per ser violentades i hem callat. Ho hem fet per por, per no exposar-nos, per no anar a la foguera, per no ser culpabilitzades i fins i tot com a forma de supervivència. Ja n’hi ha prou.

Per totes elles i per totes nosaltres que començem a ficar paraules a les diferents violències de gènere instaurades al nostre voltant, decidim no callar. Decidim no callar i organitzar-nos per denunciar, fent de la protesta propostes i prenent el feminisme per canviar-ho tot i no pararem fins assolir-ho, ens hi va la dignitat i fins i tot la vida.