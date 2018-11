Contra la repressió del 78, solidaritat, autoorganització i autodeterminació

La CUP vol expressar el més absolut rebuig davant la petició de presó i inhabilitació per part de la Fiscalia de l'Estat espanyol a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Carles Mundó, Meritxell Borràs, Mireia Boya, Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet i Josep Nuet, i mostrar tota la solidaritat amb les persones imputades així com també amb les que es troben a l'exili.

Es tracta d'un judici polític contra el Dret a l'Autodeterminació del poble català i demostra, un cop més, la deriva autoritària de l'Estat espanyol, que a través dels seus aparells repressius pretén coartar els drets fonamentals de la ciutadania. La Causa General que afecta a més d'un miler de persones per voler facilitar l'exercici del dret a l'autodeterminació té com a objectiu espantar, amenaçar i impedir qualsevol voluntat d'avançar social o nacionalment.

L'objectiu polític de l'Estat espanyol és justament castigar de forma exemplar els responsables polítics i governamentals del Referèndum d'Autodeterminació del passat 1 d'Octubre per tal que mai més ningú no gosi intentar de nou una via política que pugui posar en qüestió la unitat territorial de l'Estat espanyol i, subsidiàriament, per impedir qualsevol via d'empoderament popular que comporti una amenaça per als poders – polítics, judicials, econòmics i mediàtics – que garanteixen la unitat territorial de l'Estat.

El que està en joc amb aquest judici no és només la llibertat i els drets polítics i civils de les persones que es jutjaran en els diversos processos judicials que s'emmarquen en aquesta Causa General (al Tribunal Suprem, a l'Audiència Nacional espanyola, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i als Jutjats d'instrucció), sinó justament la possibilitat que qualsevol altre poble de l'Estat espanyol pugui exercir mai el seu legítim dret a l'autodeterminació. Recordem que Vox, partit de l'extrema dreta, figura com a acusació particular i que no dubta en personificar-se com a acusació contra qualsevol forma de dissidència política de la mà de la Fiscalia, actuant així com un aparell repressor més de l'Estat espanyol.

Per això, la CUP considera que cal que es reverteixin els judicis en un boomerang jurídic i polític contra l'Estat espanyol i que s'articuli un contra-relat al relat dels poders judicials, polítics i mediàtics de l'Estat espanyol, el qual presenta com un delicte de rebel·lió, sedició i desobediència l'organització i celebració d'un referèndum democràtic.



Països Catalans, 2 de novembre de 2018